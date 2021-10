Tronsmart Studio im Test: Geheimtipp oder nur ein Bose-Knockoff?

Der Tronsmart Element T6 gilt in der Bluetooth-Speaker-Szene als Geheimtipp aus China! Als der Hersteller Tronsmart uns den neuen "Tronsmart Studio" schickte, war ich daher direkt interessiert! Aber überzeugt der China-Speaker auch in der Praxis oder ist er nur eine Kopie des legendären Bose SoundLink Mini (2)? Finden wir's heraus!

Mir ist der Klang aber zu basslastig, was sich auch mit einem Druck auf den Sound-Pulse-Button nicht endgültig lösen lässt. Besser geht's mit den Equalizern in der Companion-App. Leider bietet Tronsmart hier aber nur Presets. Ganz zufriedenstellen konnte mich der Klang nicht.

Was mir nicht gefällt, ist das Bedienfeld an der Oberseite. Im Dunklen könnt Ihr die Beschriftungen kaum lesen, da sie die gleiche Farbe haben wie der Knopf selbst. Die Druckpunkte gehen allerdings in Ordnung.

Beim Design will ich mich kurz halten, das ist schließlich Geschmackssache. Soundtechnisch ist das Design, das sich offensichtlich am Bose SoundLink Mini 2 orientiert, vorteilhaft. Das war einer meiner Kritikpunkte am Tonnen-Gehäuse des Tronsmart Element T6. Im Vergleich dazu ist die Verarbeitung samt Alugehäuse zudem deutlich wertiger als das T6-Design mit Stoffüberzug.

Konnektivität: Kein Multi-Pairing, dafür Sprachassistent

Per Bluetooth 5.0 schließt Ihr den Tronsmart Studio an Handys, Notebooks oder wie ich an den neuen waipu.tv-Stick an. Multi-Pairing gibt's nicht, dafür könnt Ihr Sprachassistenten ansteuern. Ein MicroSD-Port sowie 3,5-mm-Klinke sind auch dabei. Per TuneConn schließt Ihr zudem 100 Modelle synchron aneinander.

Gefällt:

Schnelle und zuverlässige Connection

MicroSD-Port praktisch

100 Speaker in Reihenschaltung möglich

Gefällt nicht:

Kein Multi-Pairing

Über Bluetooth 5.0 konnte ich das Fairphone 4 innerhalb weniger Sekunden mit dem Speaker koppeln. Alternativ sind als Quellen auch 3,5-mm-Klinke oder microSD möglich. Das ist eine bessere Anschlussvielfalt als bei vielen anderen Modellen. Für Anrufe besitzt der Studio zudem Mikrofone.

Die Anschlüsse des Speakers. / © NextPit

Mit diesen könnt Ihr auch den Google Assistant oder Siri ansteuern. Diese hätte ich gerne gegen Multi-Pairing, also dem gleichzeitigen Verbinden mehrerer Bluetooth-Devices, eingetauscht. Als Trostpflaster könnt Ihr per TuneConn-Technologie 100 Lautsprecher in Reihe schalten. Ein Ausprobieren war wegen fehlender Zweitgeräte unmöglich.