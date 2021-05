Umfrage der Woche: Würdet Ihr für mehr Datenschutz Geld ausgeben?

Eines der wohl wichtigsten Wörter im Tech-Jahr 2021 ist sicherlich "Datenschutz"! Als wären die Änderungen in Apple iOS 14.5 nicht genug gewesen, geht kurz danach der Shitstorm um die neuen WhatsApp-AGB weiter. Alle rufen nach mehr Datenschutz, aber was seid Ihr bereit, dafür zu tun? Willkommen bei der Umfrage der Woche!

Apple kündigte 2020 zum ersten Mal an, seinen Kunden in Zukunft mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten zu geben! Dabei gab Apple den App-Entwicklern ausreichend Zeit, um sich auf die Änderung vorzubereiten. Vor kurzer Zeit ist diese Vorbereitungsphase abgelaufen und das neue Feature hat es nun zur Marktreife geschafft.

Denn die Änderungen sind mit mit dem Update auf iOS 14.5 auf unzählige iPhones gekommen. Natürlich nicht ohne, vorher eine Reihe von Fragen von Werbetreibenden, deren Geschäftsmodell darauf basiert, möglichst viele Informationen über ihre Zielgruppe zu erhalten, aufzuwerfen.

Entgegen aller Erwartungen selbst von uns (skeptischen) Redakteuren bei NextPit hat Google angekündigt, auch unter Android mehr Transparenz beim Zugriff auf persönliche Daten von Nutzern zu schaffen. Wie genau das ausschauen wird, ist aber noch nicht klar. Es bleibt also abzuwarten, ob Apps auch hier bald erst um Erlaubnis fragen müssen, um Nutzerdaten zu sammeln.

Mit diesen Hinweisen informiert Euch Apple neuerdings über die Nutzung personenbezogener Daten. / © Apple

Falls dem so ist, wird es langsam aber sicher eng für die Unternehmen, die mit dem Verkauf von Daten Geld sammeln. Was wäre also, wenn Unternehmen für die vollständige Deaktivierung des Nutzerdaten-Trackings eine Zahlung für die Privatsphäre der Nutzer verlangen würden – wärt Ihr bereit, dafür zu bezahlen?

Anwendungen wie die WhatsApp-Alternative Threema verlangen beispielsweise eine einmalige Gebühr von 3,68 € für einen ziemlich sicheren Datenschutz. Im Gegenzug verspricht das Unternehmen, so wenig Kundendaten wie möglich zu speichern und bietet damit nicht nur Privatsphäre, sondern auch Anonymität.

Wenn andere Apps und Dienste das gleiche Engagement anböten und Ihr die Möglichkeit hättet, Euch für ein Bezahlmodell zu entscheiden, würdet Ihr Euch dann für einen Pauschalbetrag oder ein Datenschutz-"Abonnement" entscheiden?

Die Diskussion um die Sammlung und Nutzung personenbezogener Daten durch Websites und Online-Werbenetzwerke mag nach der Verabschiedung von Datenschutzgesetzen wie der europäischen DSGVO an Dynamik gewonnen haben. Aber traditionell war dies in einigen Ländern wie Deutschland und anderen nordeuropäischen Ländern schon immer ein Problem.

Der Schutz der Privatsphäre wird in wohlhabenden Ländern mehr respektiert / © BestVPN.org

Diese jüngsten Gesetzgebungen werfen zum Beispiel Fragen über die Verwendung von Cookies im Internet auf. Denn in einigen Fällen geben auch sie Euch, den Nutzern, das Datenschutz-Zepter in die Hand. Beim Besuch einer Webseite müsst Ihr dann entscheiden, welche Nutzerdaten Ihr mit der Webseite teilen wollt

Manche Menschen scheinen sogar die Sammlung bestimmter Browser-Muster im Austausch für die Anzeige von personalisierter Werbung und Angeboten zuzulassen.

Vor diesem Hintergrund: Wenn Facebook oder ein anderes soziales Netzwerk oder eine App die Option anbieten würde, den Zugriff auf ihre Daten oder deren Aufzeichnung im Austausch gegen eine Zahlung oder Mikrotransaktion abzulehnen: Welche Arten von Nutzerdaten würdet Ihr für Geld beschützen wollen? Hier ist natürlich eine Mehrfachauswahl möglich.

