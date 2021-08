Umfrage der Woche: Habt Ihr Bock auf das Google Pixel 5a?

Das Google Pixel 5a wird nicht in Deutschland erscheinen. Meiner Meinung nach ein Versäumnis, da wir die Alternativen von Google, Nokia, Apple und Co. in der Mittelklasse dringend brauchen. Aber wie groß ist Euer Interesse an der Lite-Version des Pixel 5? Teilt es mir in dieser NextPit-Umfrage mit!

Wart Ihr diese Woche schon regelmäßig auf NextPit unterwegs, habt Ihr sicher meinen offenen Brief an Google gelesen. In dem Artikel habe ich Gründe formuliert, warum ich und auch eigentlich die ganze Welt das Pixel 5a braucht. Denn der Midranger hat viele Qualitäten und stellt in der Mittelklasse eine wichtige Alternative zu Xiaomi, Oppo, Realme und weiteren China-Herstellern da.

Technologieunternehmen aus dem Westen sollten die Smartphone-Mittelklasse nicht kampflos hergeben, auch wenn das bei Lieferengpässen und weiteren Schwierigkeiten naheliegend scheint. Natürlich will ich auch einfach ein günstiges Mittelklasse-Handy mit geiler Kamera, ohne mich groß umgewöhnen zu müssen. Aber konzentrieren wir uns mal auf die wichtigen Dinge.

Habt Ihr Bock auf das Pixel 5a?

Mit wichtigen Dingen meine ich natürlich Euch! Und in unseren wöchentlichen Umfragen halte ich es gerne ganz einfach. Ich finde es spannend, Trends und Meinungen einer vielfältigen Community wie der von NextPit zu erfragen – sonst hätte ich vor einigen Jahren nicht Soziologie studiert. Daher meine erste Umfrage, mit der ich meine eigene Liebe zum Pixel 5a zu prüfen versuche:

Habt Ihr Bock auf das Google Pixel 5a? Ja, hab ich Bock drauf!

Nein, das lässt mich vollkommen kalt. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Diese Umfrage wird Euch natürlich eher abholen, wenn Ihr selbst nach einem neuen Handy sucht. Für all diejenigen, die kein Kaufinteresse am Pixel 5a haben, will ich aber eine zweite Frage stellen. Denn womöglich findet Ihr den Symbolcharakter, den das Handy für das Mittelklasse-Segment irgendwie inne hat, ja auch bei Nichtinteresse spannend.

Findet Ihr das Pixel 5a wichtig für die Mittelklasse? Ja, auf jeden Fall.

Nein, ist es nicht. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Habt Ihr eine dieser beiden Fragen oder sogar beide mit einem "Ja" beantwortet? Dann solltet Ihr noch einen Schritt weitergehen und meine Petition auf Change.org unterzeichnen. Denn mit dieser habe ich bereits meinen offenen Brief an Google abgeschlossen und möchte auch an dieser Stelle auf diese Möglichkeit hinweisen.

Zu meiner Petition auf Change.org

Natürlich könnt Ihr Euren Techie-Freunden die Petition auch noch weiterleiten und dann zeigen wir, was die internationale NextPit-Community so bewirken kann. Ich bedanke mich währenddessen schon einmal für Eure Teilnahme und wünsche Euch ein schönes Wochenende!