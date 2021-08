Google Pixel 6: Mit diesem Termin will Google Apple ärgern

Das Gerücht stammt von einem chinesischen Informanten auf Weibo

Das Pixel 6 und 6 Pro könnten noch vor dem iPhone 13 erscheinen, das laut den neuesten Leaks für den 14. September geplant ist

Der Leak über das Veröffentlichungsdatum des Google Pixel 6 und 6 Pro kommt von einem chinesischen Leaker. Das ist recht kurios, da die Pixel-Smartphones schließlich nicht in China verkauft werden. Der User "熊猫很禿然", was übersetzt so viel wie "Panda hat Glatze" heißt (ja, ich zweifle manchmal an der Legitimität meines Berufs, wenn ich solche Sätze schreibe) geht also von einem Datum am 13. September aus. Dieses Datum liegt genau einen Tag vor dem vermuteten Termin der Apple-Keynote zum iPhone 13.

Google enthüllte für die neue Pixel-6-Serie schon ein gewagtes Design. / © Google

Google hat sich offenbar noch nicht offiziell zum Starttermin seiner Pixel 6-Smartphones geäußert. Das Unternehmen hält seine Pixel-Keynotes aber traditionell im Oktober ab. Aber angesichts des Hypes um die nächste Pixel-Generation könnte die Vorverlegung des Starttermins des Pixel 6 ein interessanter Zug aus Mountain View sein.

Vor allem seit der abgebrochenen Markteinführung des Pixel 5a in wichtigen Märkten wie Europa, sind Google-Fans vom Hin und Her genervt. Mein Kollege Ben, ein langjähriger Pixel-Nutzer, hat sogar einen Volksaufstand in Form einer Petition gestartet. Damit wollte er Google davon überzeugen, das neue Mittelklasse-Smartphone auch in Europa zu veröffentlichen.

Das Pixel 6 wird mit Googles hauseigenem Tensor-SoC laufen und soll über Displays mit hoher Bildwiederholrate, 33-Watt-Schnellladung, UWB-Unterstützung und 50-MP-Kameramodule verfügen. Ein echtes Flaggschiff also, das es voraussichtlich durchaus mit dem iPhone 13 aufnehmen kann.

Welche Folgen hätte der zeitnahe Release?

Es bleibt abzuwarten, wie sich dies entwickeln wird. Eines ist sicher: Der zeitgleiche Release zweier großen Referenzen auf demselben Markt kann in beide Richtungen gehen. Einerseits kann Google so verhindern, dass Apple den Ton in der Flaggschiff-Saison im September vorgibt, indem man einen Teil der medialen und öffentlichen Aufmerksamkeit abknabbert.

Andererseits läuft Mountain View Gefahr, dass seine Smartphones direkt mit denen von Apple verglichen werden. Und zwar ohne ohne dabei abzuwarten, dass der übliche Hype (und die meist quasi-religiöse Begeisterung) um jedes neue iPhone ein wenig abgeklungen ist.

Wie fändet Ihr einen Release der Pixel-Smartphones in wenigen Wochen? Eine kluge Entscheidung Googles oder wohl eher ein Fehler? Teilt es mir in den Kommentaren und in der Umfrage oben mit!