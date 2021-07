Update für Signal: Verbesserungen für iOS und Android

iOS-Version wird energieeffizienter

ebenfalls unter iOS können Nachrichten direkt beim Blockieren als Spam gemeldet werden

kosmetische Verbesserungen sowohl bei Android als auch iOS

Ähnlich wie die Konkurrenz will auch der Signal Messenger seine Nutzer:innen mit Verbesserungen der App bei der Stange halten. Früher in diesem Monat ermöglichte es uns Signal beispielsweise, Sprachnachrichten mit doppelter oder halber Geschwindigkeit abzuhören – ein Feature, welches in ähnlicher Form auch beim Hauptkonkurrenten WhatsApp kürzlich Einzug hielt. Jetzt gibt es weitere Optimierungen:

Mehrere Verbesserungen für Signal unter iOS

Vor wenigen Tagen hat der "sichere Messenger", wie er sich selbst nicht grundlos nennt, nachgelegt und bietet vor allem für all diejenigen Verbesserungen an, die den Signal Messenger unter iOS 14.5 oder neuer nutzen. So habe man beispielsweise an der Energieeffizienz gearbeitet. Die Art und Weise, wie Benachrichtigungen in der App gehandhabt werden, soll dazu führen, dass der Akkuverbrauch deutlich reduziert wird.

Signal: So nutzt Ihr den Messenger auf dem Desktop

Außerdem geht Signal weiter gegen unerwünschte Nachrichten vor. Solltet Ihr Spam-Nachrichten erhalten, könnt Ihr diese ab sofort auch direkt als Spam melden, wenn Ihr auf "Blockieren" tippt. Die anderen Änderungen der iOS-Version sind kosmetischer Natur: Empfangt oder sendet Ihr Nachrichten bzw. wählt Ihr sie aus und antwortet, dürft Ihr Euch über neue Animationen freuen.

Android: Design-Verbesserungen

Für die Android-Fraktion gibt es nicht sehr viel Neues zu vermelden, aber immerhin hat Signal auch hier versucht, den Messenger ein wenig aufzuhübschen. So wurde die Auswahlleiste mit den Reaktionen auf Nachrichten optimiert. Weiter hat sich Signal um die Konversations-Einstellungen gekümmert. Hier gibt es ein ganz neues Layout inklusive neuer Animationen. Auf diese Weise sollt Ihr deutlich besser alle wichtigen Details zu Euren Kontakten erfassen.

Frage in die Runde: Sind die Neuerungen bei Euch schon angekommen beziehungsweise habt Ihr sie bemerkt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und erzählt uns auch gerne, welche Funktionen Euch noch fehlen, damit für Euch aus Signal eine ernsthafte WhatsApp-Alternative wird.

