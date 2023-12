Versus-Fotos: Samsung Galaxy S24 Ultra vs Galaxy S23 Ultra

Mit dem Jahr 2024 am Horizont gibt es in letzter Zeit eine Fülle von Leaks zum Samsung Galaxy S24. Nach den technischen Daten und den offiziellen Renderings des S24-Trios sind nun neue angebliche Live-Fotos aufgetaucht, die das Samsung Galaxy S24 Ultra neben dem Samsung Galaxy S23 Ultra zeigen und einen Blick auf den angeblichen Titanrahmen erlauben.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra

Der vertrauenswürdige Tippgeber Ice Universe hat Bilder des Samsung Galaxy S24 Ultra im Vergleich zu seinem Vorgänger auf X (ehemals Twitter) geteilt, auf denen vor allem das neue Titan-Gehäuse in silberner Farbe sowie die Unterseite und die Seitenprofile zu sehen sind. Wir können leicht erkennen, dass das Gehäuse von oben nach unten kantiger ist, während die Ecken im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra (Test) deutlich weniger spitz zulaufen.

Samsungs neues Galaxy S24 Ultra mit seinem Titanium-Gehäuse und dem unteren Profil im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra aus Aluminium. / © X/u/IceUniverse

Auch bei den Tasten und Profilen gibt es kleinere Änderungen. So wurde der Lautsprecher umgestaltet und hat jetzt einen einzigen Schlitz anstelle der gegrillten Löcher. Auch die seitlichen Tasten scheinen etwas breiter zu sein. Wiederum die Unterseite mit dem S Pen ist flacher und weniger gewölbt, aber noch immer ist unklar, ob dies ein Hinweis auf ein neues Stylus-Design ist. Weiterhin wurde eine der Mikrofon-Öffnungen an der Oberseite neu positioniert.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra hat einen neuen Titanrahmen und etwas breitere Tasten. / © X/u/IceUniverse

In einem separaten Beitrag wurde die Vorderseite des kommenden Geräts erneut gesichtet. Sie zeigt ein flaches Display-Panel und deutlichere, aber gleichmäßige Einfassungen, die es umgeben. Diese Ansicht zeigt auch einen rechteckigen Formfaktor des Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsungs Galaxy S24 Ultra hat ein flaches Display und ein kastenförmiges Aussehen. / © X/u/IceUniverse

Es wird vermutet, dass Samsung die Galaxy-Unpacked-Veranstaltung am 17. Januar 2024 in San Jose, Kalifornien abhalten und dort das Galaxy S24 (Plus) und das Galaxy S24 Ultra vorstellen wird. Möglicherweise wird dort auch der erste Smart Ring Tracker des Unternehmens vorgestellt.

Vorbestellungen für das Galaxy-S24-Trio werden direkt nach der Veranstaltung möglich sein. Die ersten Geräte werden voraussichtlich am 26. Januar in den wichtigsten Märkten, darunter die USA und Samsungs Heimatland Südkorea, ausgeliefert.

Was haltet Ihr vom Aussehen und der Bauweise des Galaxy S24 Ultra? Zieht Ihr ein flaches Display einem gebogenen Display vor? Wir freuen uns darauf, Eure Meinung in den Kommentaren zu lesen.