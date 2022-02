Starker Vodafone-Deal: 20 % Rabatt auf die Young- und Red-Tarife

Vor allem junge Menschen unter 28 dürften sich mit dem Angebot anfreunden können. Denn Vodafone hat einen neuen Tarif veröffentlicht, der sich an alle Influencer richten dürfte. Mit dem Tarif "Young XL" erhaltet Ihr unlimitiertes Datenvolumen im sehr guten Vodafone-Netz und spart durch die Rabattaktion nochmal richtig Geld. Eine Staffelung der Kosten gibt es übrigens auch nicht!

Hier geht's zu den Standard-Tarifen:

Und hier findet Ihr die Young-Tarife:

Den richtigen Mobilfunkvertrag zu finden, kann durchaus eine knifflige Angelegenheit sein. Allerdings sind die Angebote von Vodafone ziemlich direkt, so dass Ihr beim Grundtarif spart und das Geld nicht durch Cashback oder ähnliche Aktionen erhaltet. Apropos Cashback: Vodafone-Bestandskunden können den Rabatt auch nutzen und noch einmal extra Geld einsparen. Im folgenden Tarif-Check zeige ich Euch alle Tarife und auch, wie Ihr an der Aktion teilnehmen könnt!

Das Vodafone-Angebot im Tarif-Check

Zur aktuellen Aktion zählen alle "Red"-Tarife von Vodafone. Dazu zählen also alle Standardangebote, wie auch die Verträge für junge Menschen. Um an der Aktion teilzunehmen müsst Ihr bei der Bestellung lediglich den Code: DEAL20 eingeben und schon kriegt Ihr einen Rabatt von 20 Prozent auf Eure monatlichen Zahlungen. Außerdem schenkt Euch der Anbieter den Anschlusspreis bei den Standard-Tarifen und, wie bereits erwähnt, könnt Ihr den Rabatt als Bestandskunden mit der Giga-Kombi vereinen.

Vodafone-Tarife für Neukunden auf einen Blick Eigenschaft Vodafone Red XS Vodafone Red S Vodafone Red M Vodafone Red L Vodafone Young S Vodafone Young M Vodafone Young L Vodafone Young XL Datenvolumen 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB 10 GB 25 GB 50 GB Unlimitiert Anschlussgebühr - - - - 39,99 € 39,99 € 39,99 € 39,99 € Grundgebühr 29,99 € 39,99 € 49,99 € 59,99 € 24,99 € 29,99 € 37,99 € 69,99 € 20% Rabatt 6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,00 € 5,00 € 6,00 € 7,60 € 14,00 € Zu zahlen 23,99 € 31,99 € 39,99 € 47,99 € 19,99 € 23,99 € 30,39 € 55,99 € Ersparnis nach 24 Monaten 144,00 € 192,00 € 240,00 € 288,00 € 120,00 € 144,00 € 182,40 € 336,00 € Link zum Tarif Die Red-Tarife im Angebot Die Young-Tarife im Angebot

Einen Überblick für Bestandskunden haben wir natürlich auch für Euch!

Vodafone-Tarife für Bestandskunden mit der Giga-Kombi auf einen Blick Eigenschaft Vodafone Red XS Vodafone Red S Vodafone Red M Vodafone Young M Vodafone Young L Datenvolumen 6 GB 15 GB Unlimitiert 30 GB 55 GB Anschlussgebühr - - - 39,99 € 39,99 € Grundgebühr 19,99 € 29,99 € 39,99 € 19,99 € 27,99 € 20% Rabatt 4,00 € 6,00 € 8,00 € 4,00 € 5,60 € Zu zahlen 15,99 € 23,99 € 31,99 € 15,99 € 22,39 € Ersparnis nach 24 Monaten 96,00 € 144,00 € 192,00 € 96,00 € 134,40 € Link zum Tarif Die Red-Tarife im Angebot Die Young-Tarife im Angebot

Als Bestandskunden seit Ihr etwas eingeschränkter in der Auswahl der Tarife. So bietet Vodafone für junge Menschen lediglich zwei Varianten an, allerdings könnt Ihr vor allem mit dem Limitfreien Vodafone Red M als Bestandskunde richtig Geld sparen. Mit den Verträgen bindet Ihr Euch 24 Monate an Vodafone, die jeweilige Ersparnis könnt Ihr der Tabelle entnehmen. Im Endeffekt spart Ihr pro Tarif effektiv 20 Prozent ein.

Ich persönlich finde die Rabattaktion wirklich gut. Vodafone hat nicht nur ein weit ausgedehntes Netz in Deutschland, sondern europaweit. Darüber hinaus sind vor allem die unlimitierten Varianten durchaus interessant, wenn Euer Smartphone der wichtigste Wegbegleiter ist. Leider sparen Bestandskunden auf dem Papier nicht so viel ein wie Neukunden, allerdings gilt für alle Tarife dieselbe Ersparnis. Und je geringer die Grundgebühr bereits ist, desto geringer die Ersparnis – Logisch, oder? Wie bereits erwähnt: Um an der Aktion teilzunehmen, gebt beim Abschluss auf der Website einfach den Code DEAL20 ein.

Was haltet Ihr von dem Deal? Wären die unlimitierten Varianten interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!