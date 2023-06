Kommt zur WWDC 2023 ein Apple Mac mit einem schnellen M2-Ultra-Chip?

Next Pit TV

In dem Zusammenhang nicht verpassen: Apple Mac Mini M2 Pro im Test

Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat berichtet, dass Apple in wenigen Minuten auf der WWDC 2023 Eröffnungskeynote eine Reihe von Macs und MacBooks vorstellen wird. In seinem neuesten Bericht verriet er interessante Details über die beiden Mac-Geräte. Möglicherweise werden diese in Form des kastenförmigen Mac Studio aus dem letzten Jahr vorgestellt.

Apples Mac in voller Größe mit M2-Max- und M2-Ultra-Chipsatz

Der Quelle zufolge tragen diese Mac-Desktops die internen Namen "Mac 14,13" und "Mac 14,14", wobei unklar bleibt, welches Modell über das spezifische Silizium verfügen wird. Wie auch immer, einer der Macs bekommt den M2-Max-Prozessor, der dem Anfang des Jahres vorgestellten Top-End MacBook Pro 2023 sehr stark ähnelt. Das andere Mac-Modell wird mit einem noch nicht angekündigten, leistungsfähigeren M2-Ultra-Chipsatz ausgestattet sein, so der auf Apple spezialisierte Redakteur.

Es wurde bekannt, dass der M2-Ultra-Prozessor über eine 24-Kern-CPU und eine bis zu 76-Kern-GPU-Konfiguration verfügt, während der Arbeitsspeicher bis zu 192 GB groß sein soll. Diese Zahlen sind mehr als doppelt so hoch wie die des aktuellen M2-Max, mit einer 12-Kern-CPU und einer 30-Kern-GPU-Einheit sowie bis zu 96 GB Arbeitsspeicher in der Basisvariante.

Für das 13-Zoll-Modell des Apple MacBook Air 2022 wird für 2023 ein größeres 15-Zoll-Modell erwartet. / © Apple

Apple MacBook Air 15 mit M2-Chip

Neben den Desktop-Macs soll auch ein 15-Zoll MacBook Air zu den Apple-Geräten gehören, die auf der WWDC 23 vorgestellt werden. Das neue MacBook Laptop soll die meisten Spezifikationen des 13-Zoll MacBooks Air haben, einschließlich des Apple M2- statt des M3-Chipsatzes.

Gleichzeitig wird erwartet, dass der iPhone-Hersteller das gerüchteweise angekündigte "Apple Reality One", beziehungsweise "Reality Pro"-Headset mit Ultra-Premium-Display vorstellen wird, das auf der xrOS-Plattform basiert. Zu den üblichen Präsentationen zählen die verschiedenen Betriebssysteme von iOS 17 und watchOS 10, bis hin zu aktualisierten Versionen von macOS und tvOS.

Affiliate Angebot Apple Mac Mini M2 Inklusive Magic Keyboard (Touch ID, Deutsch) und Magic Mouse! Zur Geräte-Datenbank

Auf welche dieser Apple Produkte freut Ihr Euch am meisten? Wollt Ihr mehr Details über das Reality One/Pro erfahren oder wartet Ihr lieber auf das große iPhone Software-Update? Verratet uns doch bitte Eure Antworten in den Kommentaren.