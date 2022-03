Xiaomis Antwort auf S22-Serie: So verfolgt Ihr das Xiaomi-12-Event

Vor einigen Wochen stellte Xiaomi das neue Xiaomi 12 bereits in Ihrem Heimatland China vor. Daher kennen wir die technischen Daten und wissen, dass es sich zurecht Flaggschiff nennen darf. Heute, am 15. März, präsentiert das Unternehmen endlich die europäische Adaption des Smartphones.

Das globale Launch-Event findet um 13:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen YouTube-Kanal statt. Für alle, denen das zu früh ist, gibt es eine weitere Präsentation, die sich speziell an den deutschen Markt richtet. Diese findet ihr ab 18:00 Uhr ebenfalls auf dem YouTube-Channel des Herstellers.

Was erwartet uns?

Das Ökosystem des Unternehmens ist breit gefächert. Neben der neuen Smartphone-Serie möchte Xiaomi noch weitere Produkte vorstellen. Unter anderem dürften wir dann wohl die Xiaomi Watch S1 und die S1 Active begutachten können. Außerdem freuen wir uns auf die Xiaomi Buds T3 Pro, die es hierzulande bereits zu kaufen gibt. Allerdings sind die technischen Daten zu diesen Geräten bereits bekannt und bieten nicht wirklich etwas Neues.

Da das Portfolio so breit gefächert ist, erwarten wir noch weitere Vorstellungen heute. Ob Xiaomi das Xiaomi 12 Ultra präsentiert, steht natürlich in den Sternen. Allerdings könnte uns der Hersteller mit einigen Home-Gadgets überraschen. Bisher ist nur die Rede von "neueste Produkten". Es bleibt also abzuwarten, was das Unternehmen für uns bereit hält.

Ob sich das bestätigen wird? Die Preise zum Xiaomi 12 sind geleakt!

Ihr schafft es zu keinem der beiden Events? Kein Problem! Wir fassen natürlich alles wichtige für Euch zusammen. Schaut also am besten auf NextPit vorbei, wenn Ihr mehr zu den neuen Xiaomi-Produkten wissen möchtet!

Was haltet Ihr von dem Event? Freut Ihr Euch schon auf die neue Produktpalette aus China? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!