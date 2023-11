Xiaomi 13T Pro im Mega-Angebot: Nur 24,99 € monatlich!

Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch in der Tarifwelt zahlreiche spannende Angebote sichern. Hierbei stechen Xiaomi-Deals besonders häufig hervor und so könnt Ihr Euch gerade das Xiaomi 13T Pro mit 1 TB Speicherplatz und einem von zwei Tarifen sowie einer Anzahlung von gerade einmal 19 Euro sichern. Ob sich das Angebot zum o2- oder Vodafone-Angebot mehr lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.