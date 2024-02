Xiaomi 14 Ultra: So viel besser wird die neue Leica-Kamera!

Der Release der neuen Xiaomi-14-Serie naht und die Gerüchteküche kocht über. Jetzt sind neue Renderbilder zur Kamera des Xiaomi 14 Ultra aufgetaucht. Zusätzlich sind wohl nun auch die Farbvarianten, der Preis und die Speicherkonfigurationen bekannt. Was Euch beim Xiaomi 14 Ultra erwarten könnte, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Am 25. Februar stellt Xiaomi die europäische Version seiner neuen Flaggschiff-Serie im Zuge des MWC vor. Bis dahin ist zwar noch etwas Zeit, das hindert Leaker allerdings nicht daran, zahlreiche Gerüchte in Umlauf zu bringen. So fand sich vor wenigen Tagen ein Screenshot auf Weibo, der mittlerweile gelöscht ist, der einige Details zur Leica-Kamera und der Farbgebung des Xiaomi 14 Ultra auflistete. Auch wenn sich der Post auf den chinesischen Markt bezog, könnte uns auch in Deutschland eine Titan-Version mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher erwarten.

Zusätzlich soll eine Variante mit 256 GB und eine mit 512 GB Flash-Speicher erscheinen. Alle drei Versionen sollen in Weiß erhältlich sein, wobei die größte Version noch um eine blaue Farbvariante und die kleineren um ein schwarzes Modell erweitert werden. Nun sind auch offizielle Renderbilder der Leica-Kamera aufgetaucht, die diese Annahme, zumindest für die 256/512-GB-Modelle bestätigen.

Xiaomi 14 Ultra erhält verbessertes Kameramodul

Aus den geleakten Bildern geht hervor, dass sich das Design der rückseitigen Ringkamera kaum verändert. Zusätzlich bestätigen die Bilder, dass die Kamera weiterhin über eine Brennweite von 12 mm bis 120 mm verfügt, dafür aber bei den Blendenwerten ordentlich zulegt. Während das Xiaomi 13 Ultra (zum Test) noch mit f/1.8 bis f/3.0-Blenden arbeitete, erwarten uns beim neueren Modell wohl Werte von f/1.63 bis f/2.5, was für eine deutlich bessere Qualität bei schlechten Lichtverhältnissen spricht.

Die Blendenwerte der Ringkamera des Xiaomi 14 Ultra haben sich deutlich verbessert. / © Arsène Lupin via X

Ebenfalls zu erkennen ist, dass die Kamera des Xiaomi-Smartphones (zur Bestenliste) jetzt noch einmal mehr aus dem Gehäuse heraussticht. Zusätzlich wurde eine Lautsprecheröffnung an der Oberseite des Xiaomi 14 Ultra angebracht und auf der Unterseite findet sich neben einem weiteren Lautsprecher auch der USB-C-Port und der SIM-Slot. Der Power-Button an der Seite hingegen erhielt eine griffigere Oberfläche.

Hier ist bereits das Quad-Curved-Design der Vorderseite gut zu erkennen. / © Arsène Lupin via X

Bisher fehlen allerdings Bilder von der Frontseite des Flaggschiffs. Allerdings lässt sich erkennen, dass auch die europäische Version auf leicht abgerundete Seiten und somit auf das vielgelobte Quad-Curved-Design setzt.

So teuer wird das Xiaomi 14 Ultra in Deutschland

In den vergangenen Tagen ist der Preis des Xiaomi-14-Standardmodells bereits durchgesickert. Mit 1.100 Euro lässt sich der Hersteller das neue Smartphone bezahlen. Allerdings soll die Ultra-Variante nicht so sehr im Preis ansteigen. Einem griechischen Leaker zufolge, könnte uns das neue Flaggschiff mit 1.499 Euro verhältnismäßig günstig erwarten. Dementsprechend legt Xiaomi hier im Vergleich zum Vorgänger keinen Preisaufschlag drauf.

Interessiert Ihr Euch für das Xiaomi 14 oder Xiaomi 14 Ultra, könnt Ihr in der Vorbesteller-Phase zudem noch einmal ordentlich sparen. Ihr könnt auf der offiziellen Website des Herstellers Eure Mail-Adresse hinterlegen und somit nicht nur 100 Mi-Points abgreifen, sondern habt die Chance auf einen Gutschein über 200 Euro. Habt Ihr kein Glück, gibt es immerhin noch einen Coupon über 10 Prozent, der den Preis der Modelle noch einmal senkt.

Was haltet Ihr von den Leaks? Ist der Preis für das Xiaomi 14 Ultra gerechtfertigt? Lasst es uns wissen!