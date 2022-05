Xiaomi Mi Band 7 im Detail: Preis und Bilder vor Release geleakt

Die siebte Generation des Xiaomi Mi Band wird am 24. Mai in China zusammen mit dem Redmi Note 11T auf den Markt kommen, wie aus dem offiziellen Poster hervorgeht. Normalerweise veröffentlicht Xiaomi den Tracker kurz darauf weltweit – ähnlich wie Huawei es mit seinem Huawei Band 7 Anfang des Monats getan hat.

Was man vom Xiaomi Mi Band 7 erwarten kann

Das Xiaomi Mi Band 7 soll ein breiteres OLED-Display haben, wie aus vergangenen Leaks hervorgeht, über die wir bereits berichtet haben. Allerdings ist es schwer, den Unterschied allein anhand des Teaserbildes zu erkennen.

Eine weitere erwartete Änderung betrifft die Akkukapazität. Das Mi Band 7 soll einen 250-mAh-Akku erhalten, der doppelt so groß ist wie der 125-mAh-Akku des Xiaomi Mi Band 6. Außerdem könnte Xiaomi einen neuen Energiesparmodus und einige neue Zifferblätter einführen, die die Always-on-Funktion unterstützen.

Preise und Verfügbarkeit

Was den Preis betrifft, so wurde die NFC-Variante für 269 chinesische Yuan gesichtet, was umgerechnet knapp 38 Euro entspricht. Es ist sicher, dass die Preise der globalen Version in Europa und den USA variieren werden.

Wir werden wahrscheinlich nächste Woche erfahren, wann die offizielle weltweite Veröffentlichung des Xiaomi Mi Band 7 außerhalb Chinas stattfinden wird. Natürlich freuen wir uns auch auf ein GPS-fähiges Modell des nächsten smarten Fitnessbands von Xiaomi.

Ist GPS für Euch wichtig bei einem Fitness-Tracker oder geht ihr ohnehin mit Smartphone laufen? Ich freu mich auf Eure Kommentare!