Xiaomi schlägt Samsung und Apple: Aktuell Handymarke Nr.1

Im Juni 2021 war Xiaomi weltweit die Nummer 1 bei den monatlichen Smartphone-Verkaufszahlen

Es wird erwartet, dass Samsung seine Position durch die Wiederaufnahme der Produktion im Covid-19 geplagten Vietnam wieder verbessern kann.

Die Zahlen aus dem Monat Juni 2021 zeigen, dass Xiaomi Samsung und Apple überholt hat und zum ersten Mal die weltweit führende Smartphone-Marke geworden ist laut Monthly Market Service von Counterpoint Research.

Die Verkäufe von Xiaomi stiegen im Juni 2021 um 26 %, was den Hersteller zur am schnellsten wachsenden Marke in diesem Monat macht. Dies ist jedoch keine Überraschung, da Xiaomi bereits in den letzten Monaten ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnete. Kürzlich hatte der chinesische Hersteller bereits Apple als zweitgrößte Marke bei den Smartphone-Verkaufszahlen in der Welt abgelöst.

Die weltweite Spitzenposition ist jedoch ungewiss, da der Unterschied zwischen Xiaomi und Samsung sehr gering ist. Während Xiaomi 17,1 % des Verkaufsvolumens ausmacht, liegt Samsung mit 15,7 % gleich dahinter, dicht gefolgt von Apple mit 14,3 %.

Laut Tarun Pathak, Research Director bei Counterpoint, erhielt Xiaomi im Juni große Unterstützung von sich erholenden Märkten in China, Europa und Indien. Auf der anderen Seite wurde Samsung von Lieferengpässen in seinen von der Pandemie betroffenen Fabriken in Vietnam schwer getroffen.

Kurzum, das Rennen um den ersten Platz im dritten Quartal 2021 ist noch offen. Da sich die Produktionseinheiten von Samsung erholen, könnte der nächste Bericht ein neues Ergebnis bringen. Wird Samsung, das nächste Woche viele neue Geräte wie zum Beispiel das Galaxy Z Fold 3 vorstellt, sich also wieder vor Xiaomi setzen können?

In jedem Fall zeigt Xiaomi mit nur 10 Jahren Geschichte einmal mehr, wie disruptiv ein Unternehmen in diesem Bereich immer noch sein kann. Der Hersteller hat seit seiner Gründung im Jahr 2011 rund 800 Millionen Smartphones verkauft.