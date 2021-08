Gegen Kindesmissbrauch: Warum Apple in den USA Nutzerfotos analysieren wird

Apple hat soeben neue Features gegen Bilder von Kindesmissbrauch angekündigt. Die Mitteilung folgte kurz nachdem die Financial Times die neuen Features enthüllt hatte. In den neusten Versionen von iOS, iPadOS, MacOS und watchOS werden Bilder, die Szenen von Kindesmissbrauch enthalten, in der iCloud markiert.

TL;DR

Apples Nachrichten-App warnt zukünftig vor sexuell eindeutigen Inhalten

Material mit Kindesmissbrauch wird in den iCloud-Fotos gekennzeichnet

Siri und die Suche werden über zusätzliche Werkzeuge verfügen, um vor Kindesmissbrauch zu warnen

Die Financial Times veröffentlichte am Donnerstagnachmittag einen Artikel über neue Werkzeuge gegen Kindesmissbrauch in Apples Betriebssystemen. Kurz darauf bestätigte Apple die neuen Funktionen in einer offiziellen Pressemitteilung und in einem technischen Bericht.

Ab iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und macOS Monterey – zunächst nur in den USA – werden aktualisierte Geräte über zusätzliche Funktionen verfügen, die die Verbreitung von Inhalten mit Kindesmissbrauch verhindern und davor warnen sollen.

Warnmeldungen für Eltern und Erziehungsberechtigte

Die Nachrichten-App erkennt dabei den Versand und dem Empfang von sexuell eindeutigen Bildern. Diese werden dann über einen Unschärfeeffekt zunächst unkenntlich gemacht. Um eine derartige Nachricht zu sehen, müsst Ihr als Nutzer:in erst eine Warnung in Kenntnis nehmen und einen Dialog bestätigen.

Minderjährige werden auf explizite Inhalte aufmerksam gemacht! / © Apple

Eltern oder Erziehungsberechtigte haben außerdem die Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen, wenn ihr Kind Inhalte ansieht, die von Messages geflaggt wurden. Laut Apple wird die Analyse auf dem Gerät selbst durchgeführt, ohne dass das Unternehmen Zugriff auf die Inhalte hat.

Die neue Funktion wird dafür in die neuen Familienkonto-Optionen in iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey integriert.

Erkennung in iCloud-Fotos

Die Funktion, die allerdings die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte, ist die von Apple angekündigte neue Technologie zur Erkennung von Bildern, die Szenen von Kindesmissbrauch enthalten. Diese wird in iCloud integriert und in der Lage sein, Bilder zu identifizieren, die vom NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) registriert wurden.

Obwohl das neue System die in der Cloud gespeicherten Dateien ausliest, funktioniert das System auf Grundlage eines Abgleichs der Daten auf dem Gerät selbst. Ein Anliegen, das von Apple mehrfach wiederholt wurde. Dazu wird lediglich ein Hash, also eine Kennung, verwendet und wischen den hochgeladenen Fotos und Bilder vom NCME sowie weiterer Organisationen abgeglichen.

Der Bildidentifikator berücksichtigt nicht die objektiven Eigenschaften des Fotos wie Farben, Komprimierung oder Dateigröße / © Apple

Nach Angaben von Apple wird der Hash nicht verändert, wenn sich die Dateigröße ändert oder wenn Farben entfernt bzw. die Komprimierungsstufe des Bildes geändert wird. Das Unternehmen ist darüber hinaus nicht in der Lage, die Ergebnisse der Analyse zu interpretieren. Es sei denn, ein Konto überschreitet eine nicht weiter spezifizierte Grenze an positiven Identifizierungen.

Nach Angaben von Apple hat das System eine Fehlerrate von weniger als einer Billion pro Jahr. Bei der Identifizierung eines potenziell rechtsverletzenden Kontos wird eine Bewertung der analysierten Bilder vorgenommen. Sofern die Identifizierung bestätigt wird, schickt Apple nach der Deaktivierung des Kontos einen Bericht an die NCMEC geschickt. Dagegen können die Inhaber des Profils natürlich noch Einspruch erheben.

Schon vor der offiziellen Ankündigung des neuen Tools warnten Kryptographieexperten vor der Gefahr, dass Apples neues Feature die Tür für ähnliche Systeme zu anderen Zwecken öffnen könnte. Zum Beispiel zum Ausspionieren durch autoritärer Regierungen unter Umgehung der Schwierigkeiten, die durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselungssysteme entstehen.

Bislang hat Apple noch nicht mitgeteilt, wann das System in anderen Regionen verfügbar sein wird und ob dies überhaupt geschieht. Wie sich das Ganze mit Datenschutzverordnungen wie der europäischen DSGVO vereinbaren lässt, ist ebenfalls noch offen.

Siri mischt sich auch ein

Das Paket der Neuerungen wird von Siri in Verbindung mit der Suche im Betriebssysteme abgeschlossen. Der Sprachassistent wird nun Informationen über Online-Sicherheit, einschließlich Links, anzeigen.

Siri wird Funktionen anbieten, um Hilfe anzubieten und Missbrauch zu melden / © Apple

Wie bei den anderen Funktionen soll auch das zunächst nur in den Vereinigten Staaten angeboten werden. Auch hier ist wieder nicht absehbar, wann sie in anderen Regionen verfügbar sein wird.