Acer Nitro XV282KKV: Günstigster Gaming-Monitor mit 4K UHD & 144 Hz

Amazon hat den Preis für den Acer Nitro XV282KKV auf 524,99 Euro inklusive Versand reduziert. Spannend an dem Angebot ist nicht nur, dass kein anderer Händler einen besseren Preis für diesen Bildschirm bietet, sondern dass es sich um den günstigsten Gaming-Monitor überhaupt handelt, der 4K bzw. Ultra HD und eine Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt. Wir erläutern, was Ihr für Euer Geld geboten bekommt.

Im Acer Nitro XV282KKV steckt ein 28 Zoll großes IPS-Panel im 16:9-Format, das 3.840 × 2.160 Bildpunkte bietet. Interessant an dem Gaming-Monitor ist, dass die 144 Hz hohe Bildwiederholfrequenz nicht nur via DisplayPort 1.4 unterstützt wird. Es sind nämlich auch 2× HDMI 2.1 und 1× USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4 verbaut, die allesamt für 144 Hz in 4K UHD geeignet sind.

Das ist insbesondere für Besitzer einer Konsole wie der Sony PS5 oder Xbox Series X wichtig, da die bei Bildschirmen oftmals verbauten HDMI-Anschlüsse nach Standard 2.0 auf 60 Hz in Ultra HD beschränkt sind. Dank der zwei HDMI-2.1-Buchsen des Acer Nitro XV282KKV könnt Ihr mit dem Gaming-Monitor aber eine erhöhte Bildrate nutzen; konkret handelt es sich um 120 Hz bei einer PS5 oder Xbox Series X und damit das Maximum, welches die Konsolen unterstützen.

Affiliate Angebot Acer Nitro XV282KKV 28 Zoll, 3.840 × 2.160, 144 Hz, IPS, 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, 1× USB-C, USB-Hub, Stereo-Lautsprecher, VESA 100x100 etc.

Die sonstige Ausstattung umfasst zwei Stereo-Lautsprecher, von denen Ihr Euch allerdings nicht zu viel erwarten solltet und ein USB-Hub mit 4× USB-A 3.0. Auch die Ergonomiefunktionen sind trotz des geringen Preises erstaunlich umfangreich: Der Gaming-Minitor lässt um 12 cm in der Höhe verstellen, um 90 °C drehen (Pivot) und neigen (+35°/-5°). Dank VESA 100x100 könnt Ihr aber auch eine Monitor-Halterung Eurer Wahl verwenden.

Unterstützt werden Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48 bis 144 Hz via HDMI oder DisplayPort) und Acer Visual Response Boost (VRB). Bei aktiviertem VRB wird die Panel-Beleuchtung im schnellen Wechsel an- und ausgeschaltet, was die wahrgenommene maximale Helligkeit reduziert, aber auch für einen schärferen Bildeindruck sorgen kann. Wie bereits erwähnt ist der Acer Nitro XV282KKV aktuell nirgendwo günstiger als bei Amazon für 524,99 Euro erhältlich*.