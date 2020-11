AirPods Pro: Apple startet Austauschprogramm

Vor fast genau einem Jahr präsentierte Apple die AirPods Pro. Im Gegensatz zu den damals bereits bekannten AirPods bietet die Pro-Version neben austauschbaren Silikontips, die für einen besseren Halt sorgen können, unter anderem auch eine aktive Rauschunterdrückung.

Genau diese sorgt mitunter bei einigen Nutzer für Probleme, wie Apple in einem neuen Support-Dokument berichtet. Schon seit einigen Monaten gab es immer wieder Beschwerden der Besitzer, dass die Technik nach einiger Zeit nicht mehr den gewünschten Effekt erreicht. Apple bezeichnet dies als eines Symptome.

„Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert nicht wie erwartet, beispielsweise Verlust des Bassklangs oder Verstärkung von Hintergrundgeräuschen, z. B. Straßen- oder Fluglärm“, so Apple in dem nun gestarteten Serviceprogramm.

Bei einigen Nutzern sorgen Apples AirPods Pro für Probleme / © Ben Miller / AndroidPIT

AirPods Pro: Störende Geräusche als Grund zum Austausch

Des Weiteren hat das Unternehmen „bei einem kleinen Prozentsatz von AirPods Pro“ festgestellt, dass Tonprobleme ein Grund für einen etwaigen Austausch sein können: „Knisternde oder statische Töne, die sich in lauten Umgebungen, beim Training oder beim Sprechen am Telefon verstärken“.

Betroffen sind laut Apple Kopfhörer, die vor Oktober 2020 hergestellt wurden. Das Serviceprogramm umfasst ausschließlich die AirPods Pro, andere AirPods-Modelle sind nicht betroffen. Das Programm gilt für betroffene AirPods Pro für zwei Jahre nach dem ersten Verkauf der Kopfhörer.

Für einen etwaigen Austausch können sich betroffene Besitzer entweder an einen autorisierten Apple Service Provider oder Apple direkt wenden. Zur Reparatur kann dann zum Beispiel ein Termin in einem Apple Store vereinbart werden. Es gibt aber auch Berichte, dass ein Austausch per Post möglich ist.

Wird das von Apple beschriebene Problem bestätigt, tauscht das Unternehmen entweder einen oder beide AirPods Pro kostenlos aus. Das Ladecase der AirPods Pro ist nicht betroffen und wird daher nicht ausgetauscht.

