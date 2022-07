Amazfit Band 7 vorgestellt: Das kann der Xiaomi-Band-Konkurrent

Was ist neu am Amazfit Band 7?

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Vorderseite. Das Amazfit Band 7 verfügt über einen 1,47-Zoll-AMOLED-Bildschirm, der den Always-On-Modus unterstützt und mehr als doppelt so groß ist wie der des Band 5. Überraschenderweise ist dies die gleiche Größe und Art wie beim kürzlich vorgestellten Xiaomi Mi Band 7 Pro. Das Amazfit Band 7 ist zudem bis zu 5 ATM wasserdicht.

In Sachen Gesundheits- und Überwachungsfunktionen bietet das neue Band 7 nun 120 Sportmodi zur Auswahl und eine intelligente Erkennung von bis zu vier Aktivitäten. Außerdem ermöglicht es die 24-Stunden-Überwachung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und Stresslevel. Wie das Amazfit Bip 3 und das Bip 3 Pro kann auch das neueste Wearable von Amazfit den Nutzer benachrichtigen, wenn es abnormale Herzfrequenz- und SpO2-Werte erkennt, bevor es zur Durchführung einer Atemübung auffordert.

Kein GPS, kein Problem

Im Vergleich zum Vorgängermodell hat sich die Akkulaufzeit des Amazfit Band 7 verlängert. Die Akkukapazität von 232 mAh soll bei moderater Nutzung bis zu 18 Tage durchhalten. Leider verfügt es immer noch nicht über ein eingebautes GPS-Modul. Ihr könnt allerdings die GPS-Daten Eures Smartphones über Bluetooth 5.2 in Euer Training einbeziehen. Wenn Ihr GPS-fähige Smartwatches oder Tracker in Betracht ziehen, solltet Ihr Euch das Amazfit Bip 3 Pro ansehen.

Das Amazfit Band 7 kann den Nutzer warnen, wenn es abnormale Herzfrequenz- oder Stresswerte erkennt – oder einen sinkenden Sauerstoffgehalt im Blut. / © Amazfit

Schließlich ist die Zepp-App für Android und iOS verfügbar. Mit ihr könnt Ihr das Band anpassen und Telefonbenachrichtigungen konfigurieren. Es gibt auch einen Amazon-Alexa-Assistenten, wenn Ihr die Vorteile von Sprachbefehlen nutzen wollt.

Was den Preis angeht, so kostet das Amazfit Band 7 50 US-Dollar, also umgerechnet knapp 49 Euro. In den USA ist es bereits bei Amazon erhältlich, hierzulande müsst Ihr noch auf den Release warten. Die beige Farboption ist nicht aufgeführt, aber der Tracker unterstützt austauschbare Band von 16mm Größe. Es ist nicht bekannt, ob Amazfit ein Pro-Modell mit einer speziellen GPS-Funktion einführen wird.