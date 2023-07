Amazon Fire TV 2: Smart TVs ab 150 Euro, nur kurz bis zu 46 % Rabatt

Die beiden reduzierten Smart TVs unterscheiden sich lediglich bei der Bilddiagonale und Auflösung: Während der günstige Fire TV 2 mit 32 Zoll und 1.280 × 720 Pixeln auskommen muss, gibt es für 50 Euro Aufpreis bereits 40 Zoll und Full HD (1.920 × 1.080). Jeder Amazon Fire TV 2 ist für den Empfang via DVB-T, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2 geeignet und verfügt über 2× HDMI 1.4 sowie 1× HDMI ARC.

Dazu kommen 1× Ethernet, 1× USB 2.0, 1× optischer Audioanschluss, WLAN und Bluetooth für Kopfhörer. Die smarten Fernseher unterstützten Sprachsteuerung in Form von Amazon Alexa, auch Dolby Digital (Plus), HDR(10) und HLG sind an Bord. Den Fire TV 2 mit 32 Zoll und 720p bekommt Ihr aktuell bereits für 149,99 statt 279,99 Euro*, was 46 % Rabatt entspricht. Beim 40 Zoll großen Fire TV 2 mit 1080p gewährt Amazon 43 % Preisnachlass, er kostet nun lediglich 199,99 statt 349,99 Euro*.

Einen kleinen Haken hat das aktuelle Angebot leider: Um es nutzen zu können, benötigt Ihr Amazon Prime. Wer den Dienst für 8,99 Euro pro Monat nicht nutzt, der kann trotzdem das Angebot ohne Aufpreis wahrnehmen, da Amazon einen 30-tägigen Gratiszeitraum anbietet (sofern Ihr diesen nicht schon in Anspruch genommen habt). Damit profitiert Ihr dann auch automatisch am Prime Day, der vom 11. und 12. Juli stattfindet.