Google Wallet: QR-Code scannen und bezahlen

Nach der Einführung des kontaktlosen Bezahlens für Smartwatches baut Google die Reichweite seines Google-Wallet-Dienstes weiter aus. Mountain View hat auf seiner Veranstaltung in Brasilien angekündigt, dass bei der Nutzung von Google Pay, bzw. GPay für Smartphones, die nicht mit einem NFC-Chip ausgestattet sind, die Unterstützung für QR-Codes hinzufügen wird. Die Funktion soll zunächst in Brasilien eingeführt werden, bevor sie in weiteren Märkten zum Einsatz kommt.

Bezahlen mit Google Wallet durch Scannen von QR-Codes

Die Wallet-App von Google ist mehr als eine digitale Geldbörse, in der u. a. Ausweise, Impfnachweise, Bordkarten und Kreditkarten gespeichert werden können. Sie funktioniert eben auch als Methode, um in vielen Ländern Waren zu bezahlen oder Erlöse zu versenden. Allerdings ist dies nur über Tap-to-Pay für Telefone und Smartwatches möglich, die einen NFC-Chip (Near Field Communication) haben.

Auf der kürzlich abgehaltenen "Google for Brazil"-Kampagne wurde bestätigt, dass Nutzer:innen bald mit Google Pay oder GPay bezahlen können, ohne zu tippen. Stattdessen können sie die Kamera ihres Smartphones nutzen, indem sie den QR-Code scannen, der an den Bezahlgeräten angezeigt wird. Das ist ein großer Vorteil für Nutzer:innen mit Geräten, die nicht über NFC verfügen.

In einem Blog-Beitrag wird außerdem beschrieben, wie eine ausgelöste Zahlung mit einem biometrischen Sicherheitsmerkmal (Fingerabdruck/Gesichtsscan) authentifiziert werden muss. Diese zusätzliche Maßnahme ist sehr nützlich, um Nutzer:innen zu schützen, falls sie ihr Gerät verlieren oder es von Unbefugten benutzt wird.

Google Wallet unterstützt das Scannen von QR-Codes beim Bezahlen mit Google Pay oder GPay. / © Google, Edit by nextpit

Google hat keinen genauen Zeitplan genannt, wann die Funktion flächendeckend verfügbar sein wird. Jedoch soll die Funktion in den kommenden Monaten in Brasilien verfügbar sein, bevor sie voraussichtlich auch in andere Länder geliefert wird.

Im März wurde Google Pay für Smartwatches mit Wear OS 2 und Wear OS 3 sowie für ausgewählte Fitbit-Fitnesstracker und -Uhren aktiviert. Bevor Ihr mit Eurer Smartwatch bezahlen könnt, müsst Ihr jedoch Eure unterstützte Kredit- oder Debitkarte in der mobilen App hinzufügen.

Nutzt Ihr Google Wallet auch, wenn Ihr mit Eurem Android-Smartphone oder eurer Smartwatch bezahlt? Wie sind Eure Erfahrungen bisher? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.