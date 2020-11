Android-Emojis: So will Google Updates vereinfachen

Den Kollegen von XDA Developers ist eine Änderung am Android Open Source Project (AOSP) aufgefallen, welches schnellere Updates an Schriftarten und damit auch Emojis ermöglichen könnte. Bislang ist ein Upgrade von Android nötig, wenn Unicode neue Emojis verabschiedet. Dies sorgt dafür, dass Nutzer möglicherweise lange Zeit auf genau dieses Update warten müssen.

Der Hintergrund ist, wie XDA beschreibt, dass Emojis als Schriftart vorliegen, die in einem Verzeichnis gespeichert ist, aus dem Android im regulären Betrieb nur lesen darf. Der Schreibzugriff ist dem System nicht erlaubt, es kann also keine Updates an den Schriften geben – und genau dies betrifft auch Emojis. Es muss also bislang ein offizielles OTA-Update erscheinen, welches den Ordner beziehungsweise die Schriften aktualisiert.

Neue Emojis – wie hier in Android 11 – erscheinen mittlerweile immer häufiger / © Emojipedia

Android: Änderungen an Schriften ohne OTA-Updates

Der gefundene Code sieht nun vor, dass sich genau dies ändern soll. Schriftarten und damit Emojis sollen in Zukunft an einem anderen Ort aufbewahrt werden, der auch ohne ein System-Update erreichbar ist und so ohne große Wartezeiten aktualisiert werden kann.

9to5Google erwartet, dass beispielsweise die Google Play Services für derartige Updates verantwortlich sein werden. Gleichzeitig wünscht man sich jedoch, dass man beispielsweise Emoji-Packs installieren könnte, welche ähnlich wie Launcher von Drittherstellern genutzt werden können. Es bleibt abzuwarten, wie viel Freiheit Google seinen Nutzern hier geben wird.

Es ist bislang unklar, mit welcher Android-Version die Anpassungen den Nutzern zur Verfügung stehen werden. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden bislang noch nicht in den bestehenden Quellcode aufgenommen, sodass noch etwaige Anpassungen möglich sind oder das Update gänzlich verworfen wird.

