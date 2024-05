Der Apple AirTag (Test) ist nun schon seit mehr als drei Jahren auf dem Markt und es scheint, dass wir den AirTag 2 nicht so bald bekommen werden. Es gab bereits Gerüchte, dass die nächste Generation des AirTag nicht vor 2025 auf den Markt kommen wird. Kürzlich ist ein neuer Bericht aufgetaucht, der das angegebene Zeitfenster für die Markteinführung untermauert und Details darüber verrät, was wir von dem Bluetooth-Tracker erwarten können.

Wann kommt der Apple AirTag 2?

Im letzten Power-On-Newsletter von Bloombergs Mark Gurman erwähnte er, dass der AirTag-Nachfolger Mitte 2025 auf den Markt kommen wird. Das ist zwar immer noch ein vager Zeitplan, aber er untermauert den Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo, der dasselbe Jahr prognostiziert.

Wenn der Zeitplan eintritt, liegen die beiden AirTag-Generationen vier Jahre auseinander, was der längste Abstand im bisherigen Produktzyklus von Apple ist. Außerdem gab Gurman an, dass der intelligente Tracker den internen Codenamen "B589" trägt und derzeit von Herstellern des iPhone-Herstellers in Asien getestet wird.

Die Neuerungen der Apple AirTag 2

Abgesehen vom engen Zeitplan hat der Journalist und Leaker auch einige bemerkenswerte Details hinzugefügt, die von einem neuen Chip und einer verbesserten Ortungsfunktion im AirTag 2 berichten. Auch wenn es nur wenige Details gibt, könnte das Zubehör mit einem U2-Ultrabreitband (UWB)-Chip ausgestattet sein, der eine genauere Ortung und einen effizienteren Stromverbrauch für eine längere Akkulaufzeit ermöglicht, ähnlich wie beim Samsung Galaxy SmartTag 2 (Test).

Apples AirTag erfordert ein separates Zubehör wie eine Schlaufe, um ihn an Gegenständen zu befestigen. / © nextpit

Eine weitere erwartete Funktion für den kommenden AirTag 2 ist die Unterstützung für das Vision-Pro-Headset, wodurch einige Funktionen exklusiv zwischen den beiden Plattformen funktionieren könnten. Es ist zudem davon auszugehen, dass der AirTag der 2. Generation ein überarbeitetes Design haben wird, das vielleicht noch dünner und leichter sein wird.

Der AirTag 2 dürfte auch weiterhin die plattformübergreifenden, unerwünschten Tracking-Benachrichtigungen unterstützen, die auf den neuen Smart-Tracking-Spezifikationen basieren, die Apple und Google gemeinsam entwickelt und kürzlich eingeführt haben.

Wie würdet Ihr Apples AirTag 2 verbessern? Welche neuen Funktionen oder Änderungen würdet Ihr Euch wünschen? Wir sind gespannt auf Eure Vorschläge im Kommentarbereich.