Apple stellt neues iPad Pro mit M1-Chip und 5G-Unterstützung vor

Jedes Mal, wenn ein iPad Pro auf den Markt kommt, gibt es die gleichen Experimente von YouTubern und Tech-Journalisten! "1 Woche /1 Monat mit dem iPad Pro: Kann es meinen Laptop ersetzen?" Aber Tatsache ist, dass Apple das iPad Pro inzwischen selbst als einen echten Laptop kennzeichnet. Denn mit der Integration des Apple Silicon M1 Chips, der bereits in einigen Macs debütierte, rückt das Unternehmen den Tablet-PC eher in Richtung MacBook.

Wie immer werde ich nicht Apples Behauptungen nachplappern, dass das iPad Pro 2021 mit seiner Octacore-CPU 50 % leistungsfähiger ist als das iPad Pro 2020, oder dass die im SoC integrierte GPU die 1.500-fache Grafikverarbeitungsleistung des ersten iPads hat.

Aber es ist nicht zu leugnen, dass der Übergang von einem mobilen Chip zu diesem M1-SoC zu einem spürbaren Leistungsschub führen wird. Hinzu kommt die Integration eines Thunderbolt / USB-4-Anschlusses und bis zu 2 TB Speicher und 16 GB RAM sowie 5G-Kompatibilität ... Aber das Datenblatt wird noch interessanter.

Der M1-Chip kann den Tablet-Markt wirklich verändern. / © Apple; Screenshot: NextPit

Liquid Retina XDR Display exklusiv für das 12,9-Zoll iPad Pro

Apple hat außerdem die Liquid Retina XDR-Technologie implementiert, die eine Helligkeit von 1000 nits über das ganze Display und bis zu 1600 nits maximal erreicht.

Diese Technologie basiert auf einem System aus 10.000 Mini-LEDs, das bereits beim Pro Display XDR debütierte und exklusiv im 12,9-Zoll iPad Pro 2021 zu finden ist.

Das neue Liquid Retina XDR Display beinhaltet weitere fortschrittliche Technologien, die auch im 11-Zoll iPad Pro zu finden sind, darunter ProMotion, True Tone und Unterstützung für den breiten P3-Farbraum zur optimalen Darstellung von HDR- und Dolby Vision-Inhalten.

Das Liquid Retina XDR-Display ist exklusiv für das 12,9-Zoll iPad Pro / © Apple; Screenshot: NextPit

Eine neue Selfie-Kamera, die Euch in Videoanrufen verfolgt

Das iPad Pro 2021 hat immer noch einen Dual-Weitwinkel- und einen Ultra-Weitwinkel-Sensor auf der Rückseite, aber was dieses Jahr neu ist, befindet sich auf der Vorderseite! Die neue 12MP TrueDepth Selfie-Kamera. Der Ultra-Weitwinkel-Sensor kann Videos in 1080p aufnehmen und bietet mit dem "Follow-Modus" ein ganz neues Feature für Videotelefonate.

Die neue TrueDepth Selfie-Kamera des iPad Pro. / © Apple; Screenshot: NextPit

Der "Verfolgungsmodus" nutzt das viel größere Sichtfeld der neuen Frontkamera und die maschinellen Lernfähigkeiten des M1, um den iPad-Nutzer zu erkennen und ihn im Bild zu halten. Wenn sich der Nutzer bewegt, schwenkt der Verfolgungsmodus automatisch, um ihn im Bild zu halten. Wenn andere Personen an der Unterhaltung teilnehmen, erkennt die Kamera dies und zoomt sanft heraus, um sicherzustellen, dass sich alle im Bild befinden und an der Unterhaltung teilnehmen.

Der Bildprozessor und die neuronale Engine des M1-Chips erschließen noch mehr Möglichkeiten des professionellen Kamerasystems und bringen erstmals Smart HDR 3 Unterstützung auf das iPad Pro. Bei schlechten Lichtverhältnissen fokussieren der ISP und der LiDAR-Scanner schnell und präzise Bilder und Videos, um selbst feinste Details bei nahezu Null Licht zu erfassen.

Folgemodus für Videoanrufe / © Apple; Screenshot: NextPit

Das iPad Pro 2021 beginnt bei 879 €

Das neue iPad Pro kann ab Freitag, den 30. April auf apple.com und in der Apple Store App bestellt werden. Das iPad Pro wird in der zweiten Maihälfte in den Apple Stores erhältlich sein. Das neue 11-Zoll und das 12,9-Zoll iPad Pro gibt's in den Farben Silver und Space Grey.

Das iPad Pro ist in Konfigurationen mit 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich. Das 11-Zoll iPad Pro beginnt bei 879 Euro für das Wi-Fi Modell und 1049 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell und das 12,9-Zoll iPad Pro beginnt bei 1199 Euro für das Wi-Fi Modell und 1369 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell.

Was haltet Ihr von dem neuen iPad Pro 2021? Kann er Eurer Meinung nach endlich als echter Laptop fungieren? Erscheint der Preis gerechtfertigt? Lasst uns in den Kommentaren darüber sprechen.