Apple iPhone 14 mit 50 GB Datenvolumen zum Spitzenpreis bei Media Markt!

Es ist endlich Freitag und natürlich dürfen da gute Smartphone-Deals nicht fehlen. Bei Media Markt könnt Ihr Euch aktuell das iPhone 14 mit 128 GB Speicher und 40 GB Datenvolumen Tarif im D-Netz für 99 Euro sichern. Hier kommen noch monatliche Gebühren hinzu, allerdings gibt es auch den Datensnack und einen Wechselbonus obendrauf. Ob sich das Ganze lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.

Falls Euch das Apple iPhone 14 bereits seit einiger Zeit anlächelt, Ihr aber noch auf ein passendes Angebot gewartet habt, könnt Ihr bei Media Markt jetzt eventuell das Richtige für Euch finden. Denn hier gibt es das neue Flaggschiff des amerikanischen Herstellers für eine einmalige Zahlung in Höhe von 99 Euro und entsprechende monatliche Kosten von 44,99 Euro. Dafür erhaltet Ihr noch einen Freenet-Tarif im D-Netz bei dem Ihr dank Datasnack auf satte 50 GB Datenvolumen pro Monat kommt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 14 Zur Geräte-Datenbank

Das Apple iPhone 14 ist der neueste Ableger der erfolgreichen Smartphones aus Cupertino. Dabei stellt sich wie jedes Jahr die Frage, ob sich ein Upgrade des Vorgängers auf ein neues Modell lohnt. Carsten ist in seinem Vergleichsartikel zwischen dem iPhone 13 und iPhone 14 eben dieser auf den Grund gegangen und erklärt Euch genau, ob sich ein Upgrade wirklich lohnt. Hier ein kleiner Spoiler: Solltet Ihr gerne Videos aufnehmen, lohnt sich ein Blick auf das Angebot definitiv. Einen ausführlichen Test zum iPhone 14 findet Ihr natürlich auch auf NextPit.

Lohnt sich das iPhone-Angebot von Media Markt?

Zusätzlich zum Boliden von Apple gibt es hier noch einen passenden Freenet-Tarif. Mit diesem befindet Ihr Euch im LTE-Netz der Telekom und erhaltet statt der üblichen 40 GB Datenvolumen aktuell sogar 50 GB. Im Internet surft Ihr hier mit maximal 50 MBit/s. Im Monat kostet Euch der Mobilfunktarif 44,99 Euro und noch eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Bringt Ihr allerdings Eure alte Rufnummer mit, erhaltet Ihr einen Wechselbonus von 50 Euro.

iPhone-Deal-Übersicht Eigenschaft green LTE + iPhone 14 Datenvolumen 40 GB + 10 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s Netz Telekom 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 44,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 99,00 Euro Gesamtkosten 1.218,75 Euro Reguläre Gerätekosten 919,00 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~10,41 Euro Zum Angebot

Nach Ablauf der zweijährigen Mindestlaufzeit zahlt Ihr für dieses Angebot insgesamt 1.218,75 Euro. Das iPhone 14 kostet Euch laut Preisvergleich gerade 919 Euro laut Idealo und somit ergeben sich effektive monatliche Tarifkosten von rund 10,41 Euro. Natürlich erhöhen sich diese etwas, wenn Ihr den Wechselbonus nicht wahrnehmt. Achtet zudem darauf, dass die monatlichen Kosten ab dem 25, Monat 46,99 Euro betragen.

Lest auch: Als Telekomkunden kriegt Ihr aktuell 100 GB Datenvolumen geschenkt. Alle Infos in unserer Telekom-Tarifübersicht!

Das Apple iPhone 14 ist erst seit kurzem auf dem Markt erhältlich, also gibt es kaum günstigere Angebote aktuell. Einen Mobilfunktarif mit insgesamt 50 GB Datenvolumen für effektiv 10 Euro im Monat findet Ihr sicherlich auch nicht so schnell. Beachtet allerdings, dass Ihr hier weder Zugang zu 5G habt, noch Kunden bei der Telekom seid, sondern von Freenet. Alles in allem allerdings ein wirklich guter Deal.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Erhofft Ihr Euch deutlich günstigere Angebote für das iPhone 14 oder nehmt Ihr mehr als 40 Euro monatlich in Kauf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!