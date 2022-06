Apple-Watch-Klon mit 2 Wochen Akkulaufzeit: Amazfit Bip 3 geleakt

Nach der Vorstellung der Rugged-Smartwatch Amazfit T-Rex 2 in der vergangenen Woche scheint Zepp sich darauf vorzubereiten, sein nächstes Smartwatch-Sortiment aufzufrischen. Die bisher inoffizielle Amazfit Bip 3 wurde versehentlich auf der brasilianischen Amazon-Website geleakt – und jetzt kennen wir so ziemlich alle wichtigen Funktionen der preiswerten Smartwatch.

Amazfit Bip 3 und Bip 3 Pro mit größerem Display und besserer Akkulaufzeit

Basierend auf dem Listing könnte die Amazfit Bip 3 ein signifikantes Display-Upgrade erhalten! Die kommende Smartwatch wird mit einem 1,69-Zoll-TFT-Touchscreen gelistet. Dieser ist im Vergleich zu den letztjährigen Amazfit Bip U und Bip U Pro und deren 1,43-Zoll-Displays um 15 Prozent breiter geworden. Darüber hinaus ist es mit 2,5D-Glas gegen Fingerabdrücke geschützt. Leider ist unklar, ob beide Modelle mit LC- oder OLED-Displays ausgestattet sein werden. Denn beide Informationen wurden im Listing nicht genannt.

Trotz des breiteren Displays ist es Zepp gelungen, die Dicke der Amazfit Bip 3 deutlich zu reduzieren und dabei die Wasserdichtigkeit von 5ATM beizubehalten. Die Abmessungen deuten nun auf eine Dicke von 7,6 mm hin, was eine ziemlich große Veränderung gegenüber den 11,4 mm der Bip U darstellt. Insgesamt ist das Aussehen der Smartwatch flacher und quadratischer – vergleichbar mit der Apples Watch Series 7.

Die nächste Budget-Smartwatch von Zepp heißt Amazfit Bip 3 und wird sowohl eine längere Akkulaufzeit als auch ein größeres Display bieten. / © Amazfit

Was den Akku angeht, so soll die etwas größere 280-mAh-Kapazität der Smartwatch bis zu 14 Tage durchhalten. Das sind fünf Tage mehr als beim Vorgängermodell. Wie üblich gelten diese Zahlen für eine durchschnittliche Nutzung. Die Verwendung des eingebauten GPS auf der Bip 3 Pro könnte die Akkulaufzeit allerdings um einige Tage verkürzen.

Die Amazfit Bip 3 verfügt nun über mehr als 60 Sportmodi. Das ist weit entfernt vom Angebot des Xiaomi Mi Band 7 – aber es ist auch immer fraglich, wie nützlich diese unzähligen Sportmodi wirklich sind. Auf jeden Fall hat Amazfit die meisten der wichtigen Tracking-Features wie kontinuierliche Herzfrequenz, Stress, Frauengesundheit und Blutsauerstoffüberwachung (SpO2) beibehalten.

Preise und Verfügbarkeit von Amazfit Bip 3

Kurioserweise hat Amazon das Listing noch nicht offline genommen. Was den Preis angeht, so kostet die Amazfit Bip 3 279 brasilianische Reais - oder etwa 55 Euro. Das Basis-Modell ist in den Farben Schwarz, Rosa und Hellviolett erhältlich.

Welches Smartwatch-Design findet Ihr besser: rund oder eckig? Teilt uns Eure Antworten im Kommentarbereich mit.