Offiziell vorgestellt: Das Xiaomi Mi Band 7 ist endlich da!

Nach mehreren Leaks und Spekulationen kündigt Xiaomi das Mi Band 7 nun endlich offiziell in China an. Während über das GPS-Modell und die doppelte Akkukapazität kein Wort verloren wurde, bietet der smarte Tracker-Nachfolger ein bescheidenes Upgrade gegenüber dem Mi Band 6 zum gleichen attraktiven Preis.

Always-on-Display-Funktion, verbesserte Gesundheitsüberwachung

Die größte Änderung am Mi Band 7 ist das leicht vergrößerte OLED-Display mit einer Größe von 1,62 Zoll - gegenüber den 1,56 Zoll beim Mi Band 6. Es ist randlos, verfügt über eine Auflösung von 490 x 192 Pixeln und bietet eine Always-on-Funktion. Außerdem erreicht das neue Band 25 Prozent mehr nutzbare Bildschirmfläche.

Xiaomi Mi Band 7 mit farbigen Bänder samt antibakterieller Oberfläche / © Xiaomi

Neu bei den Fitness-Trackern von Xiaomi ist die kontinuierliche Überwachung der Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2). Nach Angaben des Unternehmens haben die neuen Sensoren, die im Mi Band 7 Verwendung finden, eine verbesserte Genauigkeit und einen geringeren Stromverbrauch. Zusammen mit der automatischen Trainingserkennung erhöht sich zudem die Anzahl der Trainingsmodi von bisher 30 auf insgesamt 120.

Worüber Xiaomi leider kein Wort verloren hat, ist das im Vorfeld spekulierte GPS-Modul. Diesen würde dem Xiaomi-Band zugleich mehr Unabhängigkeit vom Smartphone bescheren und hätte auch ein nettes Upgrade gegenüber anderen Fitness-Trackern bedeutet. Für GPS müsst Ihr also zu einer Alternative greifen.

2 Wochen Akkulaufzeit und neue Bandoptionen

Xiaomi gibt die Akkulaufzeit des smarten Trackers mit 14 Tagen an, obwohl die Akkugröße von 125 mAh auf 180 mAh eigentlich deutlich erhöht wurde. Wahrscheinlich ist dies auf das ständig eingeschaltete Display zurückzuführen, aber das muss sich erst noch bestätigen, wenn wir das Gerät selbst testen können. Leider soll sich an der Ladegeschwindigkeit nichts verbessern, so der Hersteller. Es dauert etwa 2 Stunden, um das neue Band vollständig aufzuladen.

Now you see me... Camouflage-Bänder des Xiaomi Mi Band 7 / © Xiaomi

Das Unternehmen führt zusätzlich zu den Standardbändern, die mit antibakteriellem Material ausgestattet sind, fluoreszierende und Tarnband-Optionen ein. Xiaomi behauptet, dass der antibakterielle Wirkstoff im Band Bakterien wie Staphylococcus aureus und Escherichia coli zu 99% abwehren kann. Ob das stimmt, bleibt natürlich ebenfalls abzuwarten.

Preise und Verfügbarkeit des Mi Band 7

Die Vorbestellung des Mi Band 7 ist in China bereits für 249 Yuan (~35 Euro) und 299 Yuan (~ 42 Euro) für das NFC-Modell möglich. Die Preise dürften sich natürlich von Markt zu Markt noch etwas unterscheiden, allerdings sollte der Preis nicht zu sehr ansteigen. Der weltweite Release dürfte später in diesem Jahr erfolgen.

Denkt Ihr, dass die neuen Funktionen des Mi Band 7 ein Upgrade wert sind? Lass es uns im Kommentarbereich wissen.