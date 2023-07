Amazon Prime Day: Apple Watch SE zum fast besten historischen Preis

Wenn Ihr während des Amazon Prime Day eine Smartwatch kaufen wollt und als echter Apple-Fan-Boy and Girl ein iPhone besitzt, bietet Amazon ein echtes Schnäppchen für die einsteigerfreundliche (und leistungsstarke) Apple Watch SE der zweiten Generation an. Prime-Abonnenten können die Smartwatch zum niedrigen Preis von nur 259 Euro kaufen. Nur einmal war die smarte Apple-Uhr in der Geschichte noch einen Tick günstiger.

Verschafft Euch den maximalen Überblick aller "Amazon Prime Day"-Angebote auf einen Schlag

Der beste Preisnachlass gilt für die 40-mm-Version, aber wer die größere 44-mm-Smartwatch haben möchte, kann sie ebenfalls mit einem Rabatt erwerben. Das Angebot ist in allen drei Farben erhältlich! Den Anfang macht das Polarstern-Modell (Beige / 40 mm) für 259 Euro, gefolgt von der Farbvariante Silber/Weiß für 256,17 Euro mit der untersten Preisgrenze in Mitternacht (Schwarz) für 253,65 Euro. Preisgünstiger war es bisher nur an einem verregneten 13. Mai 2023 für 251,26 Euro.

Die Apple Watch SE der zweiten Generation (auch bekannt als Edition 2022) ist die günstigste Smartwatch in Apples Produktlinie und bietet eine unschlagbare Kombination aus Preis und Funktionen.

Die Apple Watch SE wurde im Jahr 2022 mit neuer Hardware und neuen Funktionen aktualisiert. / © nextpit

Wie erwartet, lässt sich die Apple Watch SE nahtlos mit iPhones verbinden – sorry Android-Fans – und bietet das gleiche Flaggschiff-Design wie die teurere Apple Watch Series 8. Im Vergleich zu den teureren Modellen fehlen der SE-Smartwatch einige Funktionen zur Gesundheitsüberwachung, aber ansonsten verfügt sie über das identische watchOS 9.

Und anders als viele konkurrierende Smartwatches im Android-Bereich wird die Apple Watch SE voraussichtlich mindestens drei oder vier Jahre lang mit Sicherheits-Patches und System-Updates unterstützt. Weitere Details findet Ihr im nextpit-Testbericht zur Apple Watch SE (2022).

