Kurz vor watchOS 10: Apple-Watch-Update auf die Version 9.6.1 verfügbar!

Ihr seid Besitzerin oder Besitzer einer Apple Watch 8 (Test) , Apple Watch Ultra (Test) oder einem anderen Modell aus Cupertino? Dann habt Ihr unter Umständen schon die Meldung zu einem anstehenden Update auf watchOS 9.6.1 gesehen und Euch gefragt, was das so kurz vor watchOS 10 denn noch bringen könnte? Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir dieses kleine Geheimnis für Euch in diesem Beitrag nicht lösen würden.

Apple verteilt Update auf watchOS 9.6.1

Eigentlich warten alle Besitzerinnen und Besitzer einer Apple Watch auf das Systemupdate auf die Version watchOS 10, welches auf der WWDC 2023 im Juni mit vielen neuen Funktionen angekündigt wurde. Doch Cupertino liefert stattdessen aktuell ein OTA-Update (Over the Air) auf die Version watchOS 9.6.1 aus. Da fragt man sich natürlich, was denn so wichtig ist, dass es nicht noch den Moment lang hätte warten können.

Wie der Changelog der smarten Uhr bekannt gibt, erhaltet Ihr einen Fix für das Problem, welches den Zugriff auf die Bewegungsdaten (Movement Disorder API) Eurer smarten Apple Watch verhindert hat, die für das Tracken von Muskelzittern (Tremor), Dyskinesie und anderen Symptomen der Parkinson-Krankheit verantwortlich ist. Die entsprechenden Daten findet Ihr in dem seit 2015 zur Verfügung gestellten ResearchKit.

Das Update wird über das verbundene Apple iPhone oder bei LTE-Modellen direkt auf der Uhr zur Verfügung gestellt, sofern Eure Apple Watch eine Akku-Kapazität von mehr als 50 Prozent besitzt und sich in entsprechender Reichweite zum Apple iPhone befindet.

Wir haben watchOS 10 bereits getestet

watchOS 10 bietet unter anderem neu gestaltete Apps, Widgets und zwei neue Zifferblätter. / © Apple

Das Systemupdate auf watchOS 10 dürfte nun auch nicht mehr weit entfernt sein – wir haben es schließlich in seiner Beta-Version bereits für Euch getestet. Zu den wichtigsten Neuerungen die Euch erwarten, zählen die topografische Karten, NameDrop und alle neuen App-Designs, die auch mit iOS 17 vorgestellt wurden.

Die Einführung von Widgets, welche auf Basis von maschinellem Lernen auf der Stack angezeigt werden, dürfte wohl zu den spektakulärsten Veränderungen zählen. Snoopy und Woodstock kommen auf einem der zwei neuen Watchfaces daher und die neue App Mindfulness sowie einige neue Sport-Modi werden auch mit von der Partie sein.

Und? Werdet Ihr das Update auf watchOS 9.6.1 installieren oder auf watchOS10 warten? Lasst uns an Euren Gedankengängen bezüglich der Apple Watch unten in den Kommentaren teilhaben.