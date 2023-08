Jackery Explorer 2000 Plus mit SolarSaga 200 zum Bestpreis erhältlich!

Mit der Explorer 2000 Plus hat Jackery erst kürzlich seine neue Mega-Powerstation auf den Markt gebracht. So gewaltig wie die Powerstation selbst ist auch das derzeitige Sommer-Angebot bei Jackery. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch die Explorer 2000 Plus im Paket mit dem SolarSaga 200 für gerade mal 2.174,25 Euro sichern und dabei 724 Euro sparen!

Darum lohnt sich das Angebot so sehr

Die Explorer 2000 Plus ist eine besondere Powerstation, denn die portable Stromquelle kommt im Rollkoffer-Design mit einer Nennkapazität von 2.042 Wh um die Ecke gerollt und ballert konstant 3.000 W und in der Spitze satte 6.000 W aus. Auch wenn die Powerstation nicht besonders klein ist, ist der Transport dank der Rollen und dem ausziehbaren Tragegriff sehr einfach.

Dank der Räder und des ausziehbaren Griffs lässt sich die Explorer 2000 Plus sehr bequem transportieren. / © nextpit

Im nextpit-Test hat die Explorer 2000 Plus auch in puncto Effizienz überzeugt – mit 85 % ist die Jackery Explorer 2000 Plus die effizienteste Powerstation, die nextpit bislang im Test hatte. Um das volle Können der Powerstation auszunutzen, stehen Euch folgende Anschlüsse zur Verfügung:

drei 230-V-Steckdosen

zwei USB-A-Anschlüsse mit einer Maximalleistung von 18 W

zwei USB-C-Outputs mit 100 W Leistung

eine 12-V-Buchse.

Außerdem ist die Explorer 2000 Plus die erste Jackery-Powerstation, die eine App als Softwareunterstützung zur Seite gestellt bekommt. Hier seht Ihr auf einen Blick die Eingangs- und die Ausgangsleistung und könnt Einstellungen für den Akku vornehmen. Optional stehen Euch zahlreiche an der Powerstation verbauten Knöpfe zur Verfügung, um die gewünschte Stromzufuhr zu aktivieren.

In der Jackery-App könnt Ihr die Explorer 2000 Plus bequem steuern. / © nextpit

Zu guter Letzt wurde in der Explorer 2000 Plus ein LiFePO4-Akku verbaut, bei dem Jackery 70 % der ursprünglichen Kapazität nach 4.000 vollständigen Be- und Entladezyklen vespricht. Zusammenfassend reiht sich die Jackery Explorer 2000 Plus in die Reihe der besten Powerstations, die nextpit bislang im Test hatte, ein. Wenn das für Euch nicht Grund genug ist zuzuschlagen, haut Jackery noch das SolarSaga 200 (zum Test) obendrauf. Für das Kombi-Paket zahlt Ihr aktuell im Jackery-Sommer-Sale statt 2.899,00 Euro nur 2.174,25 Euro.

Das Jackery SolarSaga 200 lässt sich problemlos ohne weitere Hilfe aufstellen. / © nextpit

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits eine Powerstation mit einem Solarpanel? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!