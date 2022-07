Asus Zenfone 9 offiziell vorgestellt: Zen mit viel Power!

Asus hat das neue Zenfone 9 vorgestellt, was vor allem für die Fans kleiner Handys eine gute Nachricht ist. Denn das Gerät sieht auf dem Datenblatt wirklich gut aus und bietet einige Features, die es zum aktuellen Flaggschiff des Herstellers machen. Der Einsteigspreis fällt angesichts des Gebotenen mit 799 Euro noch relativ moderat aus.

Asus hat das Zenfone 9 offiziell vorgestellt.

Es ist ab sofort im Vorverkauf mit einer besonderen Zugabe erhältlich.

Startpreis liegt bei 799 Euro.

Mit dem Zenfone 9 nimmt Asus den Flaggschiff-Markt ins Visier. Dabei hat das Handy nicht nur ein prall gefülltes Datenblatt, sondern sieht auch noch echt schickt aus. Vor allem für Fans von kleineren Smartphones, wie dem Samsung Galaxy S22, ist das Zenfone 9 eine wahre Bereicherung.

Das Smartphone nutzt ein 5,9 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Dabei leuchtet das Panel mit maximal 1.100 Nits und ist durch Gorilla Glass Victus geschützt. Auf der Rückseite befinden sich zwei markante Kameraobjektive. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 50 Megapixeln und eine Blende von F1.9. Die Ultraweitwinkelkamera löst mit 12 Megapixeln auf und bietet eine F2.2-Blende. Die Selfie-Kamera erreicht ebenfalls 12 Megapixel und hat eine Blende von F/2.45.

Viel Power trotz seiner Größe

Auch wenn das Zenfone 9 recht klein wirkt, steckt viel Power im Gerät. Denn der Snapdragon 8 Gen 1+ treibt das Flaggschiff an und sorgt für die nötige Leistung, damit Ihr den Gaming Mode in vollem Umfang nutzen könnt. Dabei erscheint das Smartphone mit drei verschiedenen Speicherkonfigurationen:

8 GB RAM und 128 GB internem Speicher

8 GB RAM und 256 GB internem Speicher

16 GB RAM und 256 GB internem Speicher

Die Dual-Kamera des Asus Zenfone 9 ist markant. / © Asus

Der 4.300-mAh-Akku reicht laut Hersteller für knapp zwei Tage – ob das stimmt, wird unser Test zeigen. Das mitgelieferte Ladegerät bietet eine Ladeleistung von 30 Watt. Mit ZenUI 9 läuft das Zenfone 9 unter Android 12.

Game Mode und ZenTouch

Mit dem Game Mode habt Ihr die Möglichkeit, Euer Zockererlebnis noch einmal zu verbessern, indem Ihr beispielsweise Benachrichtigungen oder Anrufe während des Spielens blockiert oder die Bildwiederholrate des Panels anpasst. Wie gut der "Game Genie"-Modus schlussendlich funktioniert, müssen wir natürlich erst selbst testen, um Euch genaueres sagen zu können.

Der Game Mode namens Game Genie bietet viele Optionen! / © Asus

Mit der Multifunktionstaste an der Seite, genannt ZenTouch, steuert Ihr das Smartphone problemlos einhändig. Auch die Touch-Steuerung wurde für das Zenfone 9 noch einmal verbessert. So könnt Ihr beispielsweise die One-Touch-Steuerung mit dem Daumen nutzen oder durch eine Bewegung des Fingers in verschiedene Richtungen bestimmte Funktionen direkt auslösen.

Preis und Verfügbarkeit des Zenfone 9

Das Asus Zenfone 9 ist ab sofort erhältlich. Kaufen könnt Ihr das Gerät sowohl bei ausgewählten Händlern als auch im Asus Online Shop. Alle Informationen findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Asus Zenfone 9 Übersicht Speicherkonfiguration 8/128 GB 8/256 GB 16/256 GB Farben Moonlight White

Starry Blue

Midnight Black

Sunset Red (Nur im Asus Shop) Moonlight White

Midnight Black Midnight Black Preis 799 Euro 849 Euro 899 Euro

Ihr könnt noch bis Ende August einen wirklich sehr interessanten Vorbesteller-Bonus einheimsen. Kauft Ihr Euch nämlich eines der Smartphones bei ausgewählten Partnern oder im Asus Online-Shop, erhaltet Ihr das Asus Chromebook (CX1) gratis dazu. Der Laptop kostet Euch laut unverbindlicher Preisempfehlung aktuell 379 Euro.

Das ist das neue Asus Zenfone 9. Was haltet Ihr von dem Flaggschiff? Bevorzugt Ihr lieber kleinere Smartphones oder ist Euch die Größe egal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!