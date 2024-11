Die besten Smartphones unter 300 Euro im Überblick

Die besten Smartphones unter 300 Euro im Jahr 2024

Das beste Smartphone unter 300 Euro: Samsung Galaxy A35

Das Samsung Galaxy A35 setzt auf eine bekannte Designsprache. / © nextpit

Das Samsung Galaxy A35 im Überblick 6,6" AMOLED-Display mit 120 Hz

Samsung Exynos 1380

Vier Jahre Software-Updates, fünf Jahre Sicherheits-Patches

Triple-Cam (50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 5 MP Makro)

5.000-mAh-Akku lädt mit 25 W

Schauen wir auf die einzelnen Disziplinen, ist das Samsung Galaxy A35 gar nicht mal das Beste, was Ihr unter 300 Euro bekommt. Aber im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ergibt sich ein wirklich guter Allrounder, der zudem längere Software-Updates bietet als die günstige Konkurrenz und darüber hinaus im edlen Samsung-Design auftritt.

Die Kiste sieht aber für kleines Geld nicht nur gut aus und wird bis zu fünf Jahre mit Software unterstützt, sondern erhält auch eine IP67-Zertifizierung. On top gibt es dann noch Galaxy AI, Samsungs hauseigene KI-Suite mit so mancher praktischen Funktion.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy A35 Pro Schicker und vor allem hochwertiger neuer Look

Solide Performance im Alltag und in Mobile Games

Brauchbare Kameras

Bis zu fünf Jahre Sicherheits-Updates

Wasser- und staubgeschützt Contra Langsames Quick-Charging

Kein kabelloses Laden

Kameras nicht gut aufeinander abgestimmt Zum Testbericht Samsung Galaxy A35

Die beste Alternative unter 300 Euro: Xiaomi Poco X6 Pro

Das Kamerasystem präsentiert sich im "Herdplatten"-Design. / © nextpit

Das Xiaomi Poco X6 Pro im Überblick 6,67" OLED-Display mit 120 Hz

MediaTek Dimensity 8300 Ultra

Drei Android-Updates, vier Jahre Sicherheits-Support

Triple-Kamera (64 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel & 2 MP Makro)

5.000-mAh-Akku mit schneller 67-W-Ladung

Als Alternative zum Galaxy S55 legen wir Euch das Poco X6 Pro von Xiaomi ans Herz – eins von drei Xiaomi-Modellen in dieser Liste. Auch hier haben wir es mit einem vielseitigen Modell zu tun, das alles ein bisschen kann und sogar einen richtig starken Prozessor von MediaTek mitbringt. Da das 6,67 Zoll große OLED-Display auch höchst anständig ist, erhaltet Ihr hier für wenig Geld ein wirklich gelungenes Handy, das perfekt zum Zocken oder als Multimedia-Hobel geeignet ist.

Das gilt erst recht, weil der Akku branchentypisch in dieser Preisklasse mit 5.000 mAh groß bemessen ist und mit 67 W auch schnell wieder befüllt ist.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Poco X6 Pro Pro Sehr gutes Preisleistungsverhältnis

Starker Prozessor

Großartiges Display

Bereits mit HyperOS/Android 14

Lange Softwareunterstützung

Gute Akkulaufzeit Contra Kamerasystem nur durchschnittlich

Viel Bloatware

kein microSD-Support

kein Anschluss für eine 3,5-mm-Klinke Zum Testbericht Xiaomi Poco X6 Pro

Das beste Kamera-Smartphone unter 300 Euro: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ ist das Spitzenmodell der diesjährigen Redmi-Reihe. / © nextpit

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G im Überblick 6,67" OLED-Display mit 120 Hz

MediaTek Dimensity 7200 Ultra

Drei Android-Updates, vier Jahre Sicherheits-Support

Triple-Kamera (200 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel & 2 MP Makro)

5.000-mAh-Akku mit ultraschneller 120-W-Ladung

Wieder Xiaomi und wieder ein wirklich vielseitiges Handy: Ja, die Rede ist vom Redmi Note 13 Pro+, welches die große Redmi-Note-13-Reihe anführt. Wäre der Prozessor flotter und wäre das Gerät nicht noch mit MIUI 14 auf Basis von Android 13 gestartet, hätten wir es Euch vielleicht auch als Top-Pick vorgeschlagen.

Denn immerhin lädt der 5.000-Akku mit sagenhaft schnellen 120 W und das sehr gelungene Display macht Lust auf Netflix-Sessions. Aber wirklich bemerkenswert für diesen Preis ist die 200-MP-Kamera, die Xiaomi als Hauptkamera verbaut. Daneben fallen die 8-MP-Ultraweitwinkel-Knipse und die überflüssig 2-Makro-Cam logischerweise ab. Definitiv ist das Redmi Note 13 Pro+ ein Gerät, das Ihr beim 300-Euro-Budget mit in Erwägung ziehen solltet.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Pro IP68-zertifiziert

Dual-SIM + eSIM

Gute Verarbeitung

Schnelles Aufladen

Starke Hauptkamera

Solide Update-Politik

Sehr schönes Display

Vorn wie hinten Gorilla Glass Victus

Richtig gutes Preisleistungsverhältnis Contra Die unvermeidliche 2-MP-Makro-Cam

Kein 3,5-mm-Klinkenanschluss

"Nur" MIUI 14 statt HyperOS

Kein Wireless Charging

Eimerweise Bloatware

Kein microSD Zum Testbericht Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Das Handy mit der besten Performance unter 300 Euro: Xiaomi Poco F6

Das Poco F6 ersetzt die nutzlose Makrokamera durch ein hübsches LED-Ringelement. / © nextpit

Das Google Poco F6 im Überblick 6,67" OLED-Display mit 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Drei Android-Updates, vier Jahre Sicherheits-Support

Dual-Kamera (50 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel)

5.000-mAh-Akku mit schneller 90-W-Ladung

Wo das Redmi-Handy ein wenig schwächer auf der Brust ist, geht die andere Xiaomi-Marke all in: Das Poco F6 setzt wie viele Xiaomi-Handys auf ein gelungenes 120-Hz-OLED-Panel mit einer Bildschirmdiagonale von 6,67 Zoll, mutiert dank des bärenstarken Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 aber zu einer richtigen Gaming-Maschine.

Ihr seid damit zwar nicht auf Augenhöhe mit den besten Smartphones 2024, die teilweise viermal so teuer sind wie das Poco F6 aktuell. Aber doch, mit Flaggschiffen des letzten Jahres hält das Poco-Handy geschmeidig mit!

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Poco F6 Pro Großartige Leistung

Verbesserte Software-Update-Politik

Gute Akkulaufzeit

Inklusive Schnellladegerät Contra Bloatware

Durchschnittliche Kameraleistung

Keine microSD-Unterstützung oder Kopfhörerbuchse Zum Testbericht Xiaomi Poco F6

Kaufberatung: Welche Kriterien sollte ein Smartphone unter 300 Euro im Jahr 2024 erfüllen?

Hier sind die Kriterien, die Ihr bei der Auswahl eines Smartphones für unter 300 Euro im Jahr 2024 beachten solltet:

Leistung und Performance

Die heutigen Smartphones für unter 300 Euro bieten dank ihrer effizienten SoCs ein angenehmes Nutzererlebnis. Ihr werdet nicht die neuesten Spiele in der besten Qualität spielen können, aber wenn Ihr die Grafikeinstellungen reduziert, sollte sich ganz angenehm spielen lassen. SoCs wie der Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 sorgen dafür, dass Smartphones in dieser Preisklasse im Alltag gut nutzbar sind, auch wenn sie natürlich nicht die Performance von Flaggschiffen bieten.

Qualität der Fotos

Da kaum ein Feature bei einem Smartphone so wichtig ist, wie die Kamera, legen viele Hersteller genau da den Fokus. So gibt es Unter-300-Euro-Handys, die mit 200 Megapixeln und bis zu vier Sensoren auf der Rückseite aufwarten. Allerdings sind die Sensoren in dieser Preisklasse oft sehr klein und die zusätzlichen Kameras sollen eher das Datenblatt als Euer Motiv aufwerten. Seid vorsichtig, wenn es um Tiefen- und Makrosensoren mit 2 Megapixeln geht. Die bringen im Alltag nix …

Akku und schnelles Aufladen

Bei günstigeren Handys hat sich der 5.000-Milliamperstunden-Akku als Goldstandard etabliert. Das ist sehr gut und da es bei den Modellen nicht so auf die Dicke ankommt, sind die Akkulaufzeiten ausdauernd. Gleichzeitig versuchen Hersteller wie Oppo, Realme und Xiaomi sich in diesem Preisbereich beim Quick-Charging zu schlagen. Bis zu 120 Watt sind drin und das ist echt eine Wucht im Alltag!

Display

Bei einem Smartphone für unter 300 Euro ist es möglich, ein schönes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz zu bekommen – das Motorola Edge 40 bietet gar 144 Hz! In dieser Preisklasse werden die Displays immer hochwertiger und es fehlen nur noch Merkmale wie eine hohe maximale Helligkeit oder eine anständige Touch-Sampling-Rate.

Die richtige Balance finden unter 300 Euro

Es ist schwierig, ein Smartphone unter 300 Euro zu finden, das alle Punkte erfüllt. Oft müsst Ihr Euch zwischen einem soliden Datenblatt und einem Design mit sauberer Verarbeitung entscheiden. Bei der IP-Zertifizierung wird sich in dieser Preisklasse oft für eine niedrige Schutzklasse entschieden – oder gar komplett auf die Zertifizierung verzichtet. Ihr müsst also herausfinden, welche Elemente für Euch wichtig sind, und dann das Smartphone auswählen, das die meisten Eurer Kriterien erfüllt. Bedenke, dass die Wahl eines Smartphones für unter 300 Euro bedeutet, dass Ihr einige Kompromisse eingehen müsst.

Was denkt Ihr über diese Auswahl? Welche Modelle haben wir übersehen, die Eurer Meinung nach in die Liste gehören? Schreibt uns Euer Feedback in die Kommentare!

Dieser Artikel wurde am 18.11.2024 mit neuen Modellen von Xiaomi und Samsung aktualisiert.