Black Friday bei Saturn: Bei diesen Artikeln lohnt sich der Technikkauf

Als einer der größten deutschen Technikmärkte dürft Ihr Saturn am Black Friday nicht vergessen! In der Regel lässt der Elektronikfachhändler die Preise am Schnäppchentag drastisch fallen und bietet beliebte Smartphones, Fernseher, Weißwaren und weitere Technik-Produkte günstiger an. Damit Ihr nicht in den Angeboten versinkt, haben wir die Deals im Preis verglichen und Euch die besten Angebote herausgesucht.

Saturn-Deals im Überblick

Mit der Neuauflage des Apple iPhone SE kauft Ihr am Black Friday bei Saturn eines der beliebtesten Apple-Handys in diesem Jahr. Denn im iPhone SE 2 hat der Hersteller das altbewährte Konzept seiner Handys mit Touch-ID und vergleichsweise großen Displayrändern mit neuester Hardware ausgestattet. Denn im kompakten iPhone SE 2 arbeitet der noch immer aktuelle A13 Bionic Chip. Dazu ist das Handy dank 4,7-Zoll-Display schön klein.

Das Angebot für knapp 399 Euro ist für das iPhone SE 2 sehr gut. Denn sonst kauft Ihr das Handy bei anderen Händlern für rund 417 Euro. Seid Ihr also am Black Friday auf der Suche nach einem neuen Apple-Smartphone, könnt Ihr zuschlagen. Wer noch überlegt, findet hier unseren Test zum iPhone SE 2.

Die Lite-Version der Nintendo Switch bietet Saturn für 199,83 Euro an. Ein guter Preis, denn andere Händler verkauften die mobile Spielekonsole vor dem Black Friday noch für stolze 250 Euro. Bei der verkauften Konsole handelt es sich zudem um ein Bundle mit dem beliebten Spiel Animal Crossing. Die Farbe ist mit "Koralle" allerdings nichts für jeden Gamer.

Als Lite-Version könnt Ihr die Nintendo Switch Lite übrigens nicht an Euren Fernseher anschließen. Das ist lediglich mit der Nintendo Switch möglich, bei der Ihr die beiden Joy-Con genannten Controller an den Seiten aus dem Gerät nehmen könnt. Am Angebot der Spiele oder an der gebotenen Grafikleistung ändert sich bei der Lite nix.

Wer lieber am Fernseher und mit noch mehr Leistung zocken will, der findet bei Saturn auch die PlayStation 4 Pro. Die Konsole ist zwar schon etwas älter, unterstützt aber alle aktuellen AAA-Spiele und unzählige Klassiker aus den Vorjahren. Dazu schafft die PS4 Pro bereits Auflösungen in 4K und ist im Preis ordentlich gefallen.

Denn die Konsole gibt es für nur 329,52 Euro, während sie bei anderen Händlern vor dem Black Friday noch für 400 Euro über die virtuelle Ladentheke geht. Ein Spiel liegt allerdings nicht bei, doch auch hier könnt Ihr am Black Friday günstige Produkte finden.

Zurück zu günstigen Smartphones: Das Mi Note 10 lite gibt's am Black Friday für knapp 250 Euro. Die Ersparnis liegt bei ungefähr 40 Euro, wenn Ihr den Artikel in einer Preissuchmaschine checkt. Das Xiaomi Mi Note 10 lite bietet Euch einen schnellen Snapdragon 730G-Prozessor, eine Quad-Kamera mit einer maximalen Auflösung von 64 Megapixeln sowie einen großen Speicher mit 128 Gigabyte. Der Akku ist mit 5.260 Milliamperestunden zudem echt üppig.

Einen Testbericht bieten wir zum Xiaomi Mi Note 10 lite leider nicht an. Eine kurze Einschätzung aufs Datenblatt bestätigt aber, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Handy stimmt. Darüber hinaus ist MIUI eine sehr fähige und vor allem schöne Android-Oberfläche, wie mein Kollege Antoine in seinem MIUI-Test herausfinden konnte.

Über diesen Deal hab ich mich echt geärgert! Denn ich habe die Alpha 7 Mark II vor einigen Monaten noch für 900 Euro gekauft und noch immer wird die Sony-Vollformatkamera zu diesem Preis bei anderen Händlern gehandelt. Saturn lässt die Kosten nun auf nur knapp 800 Euro fallen!

Dabei kauft Ihr Euch eine Vollformatkamera mit 24.3 Megapixeln, die in einem für Vollformat sehr kleinen Gehäuse daherkommt. Im Vergleich zur ersten Alpha 7 hat Sony vor allem am Handgriff und an der Position des Auslöse-Buttons gefeilt und einen Bildstabilisator nachgerüstet. Mit dabei ist das durchaus praktische Kit-Objektiv mit 28-55 Millimetern Brennweite.

Für Euer Smart-Home gibt es am Black Friday natürlich auch Deals. So verkauft Saturn das Philips Hue White & Col. Ambient Starter Set, also ein paar smarte Glühbirnen, die sogar farbiges Licht ausgeben können. Neben den drei (!) Glühbirnen ist im Lieferumfang auch die Hue-Bridge enthalten, die Ihr für die Anbindung Eures Smart-Homes benötigt.

Kompatibel ist das Glühbirnen-Set unter anderem mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und dem Google Assistant. Im Prinzip benötigt Ihr also nur Euer Handy und die Glühbirnen, um Euer Licht mit der Stimme zu steuern – futuristisch! Wie Ihr Alexa auf dem Handy nutzen könnt, verrät zudem der verlinkte Artikel.

Zugegeben, einen Fernseher für 1.555€ kann man schlecht als Schnäppchen verkaufen. Allerdings solltet Ihr wissen, dass es sich bei dem LG OLED65BX9LB um einen OLED-Fernseher handelt. Somit bietet er besonders gute Schwarzwerte und sehr gute Farben. Die Größe ist mit 65 Zoll gerade mit Blick auf die OLED-Technologie herausragend.

Der Fernseher löst mit 4K-Auflösung auf und bietet dank webOS 5.0 mit LG ThinQ smate Funktionen. Bei anderen Händlern wir er aktuell für 1.799 Euro angeboten. Saturn macht also ein durchaus attraktives Angebot.

Zum Bestpreis kauft Ihr aktuell auch den Saugroboter Ecovacs Deebot Ozmo 950. Der clevere Haushaltshelfer kostet 349,95€, während er bei anderen Händlern für 399€ verkauft wird. Der von Saturn versprochene Rabatt von knapp 50 Prozent stimmt zwar nicht ganz, günstiger gibt es den Ozmo 950 aber aktuell bei keinem Händler.

Die maximale Laufzeit liegt beim Ecovacs-Saugroboter bei 200 Minuten und beim Saugen und Wischen schafft es das Modell, 200 Quadratmeter in einem Durchgang zu reinigen. Hierfür fasst der Wassertank 0,24 Liter und im Staubbehälter finden 0,43 Liter Platz.

Hierauf müsst Ihr beim Saturn-Kauf achten

Wollt Ihr Euren Postboten ein wenig entlasten und die Waren lieber im Markt abholen? Das ist bei Saturn auch beim Onlinekauf möglich, denn auch am eher stressigen Schnäppchentag bietet der Technikmarkt die Versandart "Abholung im Markt". Dabei erhaltet Ihr nach dem Kauf eine E-Mail und könnt das Produkt im Saturn-Card in der Nähe abholen. Wollt Ihr eure lokale Filiale ein wenig unterstützen, ist das eine gute Möglichkeit.

Darüber hinaus ist der Kauf bei Saturn so komfortabel wie in jedem anderen Onlineshop. Mit den Zahlungsarten PayPal, Vorkasse, Sofortüberweisung, Kreditkarte, Finanzierungsmöglichkeiten, der Bezahlung im Markt bei Selbstabholung, dem Kauf auf Rechnung per Klarna und PayDirekt habt Ihr an der digitalen Kasse so ziemlich alle Möglichkeiten. Der Rückgabezeitraum liegt bei 14 Tagen, Mitglieder der Saturn Card können diesen Zeitraum aber verlängern.

Punkte sammeln mit der Saturn Card

Denn mit der Saturn Card bietet Saturn im ganzen Jahr ein kostenfreies Bonusprogramm an. Einmalig registriert sammelt Ihr bei jedem Kauf Punkte, die Euch mit der Zeit einen kostenfreien Premium-Versand, exklusive Sonderangebote und ein verlängertes Umtauschrecht bieten. Habt Ihr Interesse? Dann könnt Ihr Euch die Saturn Card direkt auf dieser Saturn-Seite holen.

