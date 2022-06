Blutzuckermessung per Smartwatch: Huawei soll das bald möglich machen

Huawei scheint mit Wearables eine Nische gefunden zu haben, um Produkte in Europa an den Mann und an die Frau zu bringen. Erst kürzlich hat der chinesische Riese das Huawei Band 7 und die Smartwatch Watch GT 3 Pro vorgestellt. Die nächste Generation von Wearables könnte jedoch eine Funktion enthalten, die im Bereich der Ernährung ein echter Game-Changer sein könnte.

Die nächste Generation der Wearables von Huawei könnte eine Funktion zur Überwachung des Blutzuckerspiegels enthalten

Aussage stammt von einer Presseveranstaltung und wurde von einer Führungskraft von Huawei gemacht