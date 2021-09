Bund fordert 7 Jahre Updates und bessere Ersatzteil-Lieferungen

Wie das Magazin C'T von einer Sprecherin des Ministeriums erfuhr, will man von deutscher Seite aus eine Update-Pflicht über sieben Jahre hinweg verankern. Das würde bedeuten, dass Smartphones mindestens über diesen Zeitraum ab dem Kauf durch den Nutzer hinweg mit Sicherheits-relevanten Aktualisierungen versorgt werden müssen. Die EU plant hier bisher lediglich eine Frist von fünf Jahren.

Von den Regelungen werden aber nicht nur Software-Updates, sondern der gesamte Wartungs-Zyklus abgedeckt. So will die EU die Hersteller auch verpflichten, mindestens sechs Jahre lang Ersatzteile für verkaufte Elektronik-Produkte vorzuhalten. Auch hier will man seitens der Bundesregierung eher sieben Jahre ansetzen. Verbunden natürlich auch mit der Vorgabe, dass die Bauteile zu fairen Preisen bereitgestellt werden.

Schnellere Lieferung

Weiterhin sollen Ersatzteile auch schneller geliefert werden. Die EU will hier eine Vorgabe von fünf Tagen festschreiben. Angesichts der Realitäten in den Logistikketten, in denen alle möglichen Produkte binnen kürzester Zeit überall verfügbar sind, sei dies gerade bei einer so wichtigen Sache viel zu unterambitioniert.

Auch hier will man also eine kürzere Frist, für die man aber noch keinen genauen Wert angab. Denn letztlich dienen die genannten Regelungen ja dem Ziel, dass die Verbraucher nicht ständig neue Geräte kaufen und die Berge an Elektroschrott immer schneller wachsen. Wer heute aber mehr als fünf Tage auf die Reparatur eines Smartphones warten soll, wird sich wohl meist direkt für den Kauf eines neuen Produkts entscheiden - immerhin stellen die Geräte längst einen zentralen Faktor im Leben vieler Menschen dar.

