Wenn Ihr derzeit eine PDF-Datei in Chrome öffnet, werdet Ihr zu Apps wie Google Drive oder Files by Google weitergeleitet. Alternativ könnt Ihr auch Apps von Drittanbietern verwenden. Trotz der Dominanz von Chrome und seiner Integration in das Google-Ökosystem ist das Fehlen einer integrierten PDF-Funktionalität rätselhaft.

Anfang dieses Jahres führte Google hinter einer Flag eine experimentelle Funktion für einen PDF-Inline-Viewer ein. Die Flag funktionierte jedoch nicht, selbst wenn sie aktiviert war. Im November tauchte eine weitere Flag auf, die weitere Fortschritte signalisierte.

So aktiviert Ihr die experimentelle PDF-Reader-Funktion in Chrome auf Android

Einem aktuellen Bericht zufolge (über Android Authority) funktioniert die Inline-PDF-Unterstützung jetzt für einige Nutzer:innen. Die Funktion ist jedoch auf Tester beschränkt und erfordert den neuesten Chrome-Build, um zu funktionieren.

Um sie zu aktivieren, müsst Ihr zwei experimentelle Chrome-Flags aktivieren: "Open PDF Inline on Android" und "Open PDF Inline on Android pre-V". Das klappt, wenn Ihr chrome://flags in die Adressleiste eingebt und manuell nach den entsprechenden Optionen sucht. Auch wenn diese Flags aktiviert sind, müsst Ihr die PDF-Datei herunterladen, bevor Ihr sie in Chrome öffnen könnt.

Startet die Google Chrome App auf Eurem Android-Gerät. Gebt chrome://flags in die Adressleiste ein und drückt die Eingabetaste. Sucht manuell nach den beiden Flags: Open PDF Inline on Android und Open PDF Inline on Android pre-V. Tippt auf das Dropdown-Menü neben jeder Flagge und wählt Aktiviert. Tippt unten auf die Schaltfläche Neu starten, um Chrome neu zu starten und die Änderungen zu übernehmen.

Was sind die Funktionen des nativen PDF-Readers von Chrome?

Der native PDF-Reader in Chrome bietet grundlegende Funktionen wie die Suche nach Text oder Schlüsselwörtern, Textanmerkungen und das Rückgängigmachen von Markierungen über spezielle Schaltflächen.

Diese PDF-Funktion basiert auf demselben integrierten PDF-Framework, das auch in Android 15 zu finden ist, sodass andere Apps es nutzen können. Darüber hinaus wird die Kompatibilität mit älteren Android-Versionen über Google-Play-System-Updates unterstützt.

Bislang gibt es noch keinen offiziellen Zeitplan, wann diese Funktion für alle Chrome-Nutzer:innen eingeführt wird. Da die Flaggen jedoch bereits bei einigen Testern in Betrieb sind, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis das Feature für uns alle nutzbar ist.

Affiliate Angebot Google Pixel 9

Welche App benutzt Ihr derzeit, um PDF-Dateien auf Eurem Android-Gerät zu öffnen oder anzusehen?