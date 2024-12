Das Unternehmen bestätigt, dass die Geräte während des "Winter Launch Events" am 7. Januar 2025 um 10:30 Uhr (EST) vorgestellt werden. Neben dem OnePlus 13 und 13R werden auch die neuen kabellosen Ohrhörer Buds Pro 3 vorgestellt.

OnePlus gab bekannt, dass die Geräte in den USA, Kanada, Großbritannien und Europa erhältlich sein werden, nannte aber kein Veröffentlichungsdatum und keine Verfügbarkeit. Eine "Early Bird"-Aktion, die von heute bis zum 14. Januar läuft, könnte jedoch einen Hinweis darauf geben, wann der Verkauf offiziell beginnen könnte.

Die internationale Variante des OnePlus 13 wird in denselben Design- und Farboptionen angeboten wie sein chinesisches Pendant. Dazu gehören Schwarz, das in der Standard- und der erweiterten Speicherkonfiguration erhältlich sein wird, das neue Midnight Ocean (Blau) und Arctic Dawn (Weiß).

Was die technischen Daten des Geräts angeht, so hat sich OnePlus über die Hardware-Ausstattung des OnePlus 13 weltweit bedeckt gehalten. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass es die meisten Spezifikationen des chinesischen Gegenstücks übernehmen wird, darunter den Snapdragon 8 Elite Chip, eine aktualisierte Triple-Hauptkamera mit einem neuen 50-MP-Ultrabreitensensor und das 6,8-Zoll-Quad-Curved-AMOLED-Display. In dieses Display wurde ein Ultraschall-Fingerabdruckscanner integriert.

Details zur Farbe des erschwinglicheren OnePlus 13R wurden auch durch Teaser von verschiedenen globalen OnePlus-Konten geteilt. Das Gerät wird in den Oberflächen Astral Trail und Nebula Noir erhältlich sein. Außerdem wird es auf der Vorder- und Rückseite mit Gorilla Glass 7i geschützt sein, im Gegensatz zum Gorilla Glass Victus 2 des chinesischen 13R-Modells.

Außerdem verfügt das OnePlus 13R weltweit über einen 6.000-mAh-Akku, der etwas größer ist als der des OnePlus 12R (Testbericht). Es ist jedoch nicht bekannt, ob es mit demselben Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein wird wie das lokale Gegenstück. OnePlus Europe hat die "verwacklungsfreie Fotografie" hervorgehoben, aber es ist unklar, was diese Funktion bedeutet.

