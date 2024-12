Nothing ist eines der ersten Unternehmen, das Android 15 über die stabile Version von Nothing OS 3.0 auf seine Geräte bringt. Das große Update ist jetzt für zwei seiner Smartphones verfügbar, weitere Modelle sollen es Anfang 2025 erhalten.

Welche Geräte unterstützen Nothing OS 3.0?

Das Nothing OS 3.0-Update wird schrittweise veröffentlicht, beginnend diese Woche für das Nothing Phone (2) und Phone (2a). Es wird erwartet, dass weitere Varianten dieser Geräte das Update bald erhalten werden. Als Nächstes sind das Nothing Phone (1), das Phone (2a) Plus und das CMF Phone 1 an der Reihe.

Wenn Ihr ein Nothing Phone (2) oder Phone (2a) besitzt, aber keine Update-Benachrichtigung erhalten habt, könnt Ihr das manuell überprüfen, indem Ihr in die Einstellungen Eures Geräts geht.

Was ist neu in Nothing OS 3.0?

Neben den Verbesserungen auf der Systemebene von Android 15 bietet Nothing OS 3.0 durch interaktive Widgets erhebliche Verbesserungen bei der Anpassung des Start- und Sperrbildschirms.

Homescreen und Sperrbildschirm

Eine herausragende Funktion ist "Shared Widgets", mit der Ihr interaktive Widgets mit Kontakten und Familienmitgliedern teilen könnt. Außerdem sind die Pop-up-Fenster jetzt dynamisch und können in der Größe verändert und neu positioniert werden.

Nothing OS hat schon immer einen anpassbaren Sperrbildschirm angeboten, und dieses Update geht noch einen Schritt weiter, mit neuen Widgetstilen, einschließlich einer analogen Uhr für die Uhr-App. Die Nutzer/innen können nun aus verschiedenen Formen und Größen wählen, um ihren Sperrbildschirm zu personalisieren.

Nothing OS 3.0 bietet mehr anpassbare Sperrbildschirme und eine neue, eigenständige Galerie-App. / © Nothing

Die Schnelleinstellungen wurden für eine einfachere Anpassung überarbeitet. Ein neuer Smart Drawer kategorisiert Apps automatisch nach ihrem Nutzungsverhalten in Ordnern, ähnlich wie Xiaomis HyperOS-Funktion. Die Systemschriftart wurde ebenfalls aktualisiert, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Eigenständige Galerie-App und andere Verbesserungen

Nothing OS 3.0 führt eine eigenständige Galerie-App ein, die mit KI-gestützten Funktionen wie Suche und Fotobearbeitung ausgestattet ist und das Multimedia-Erlebnis insgesamt verbessert. Die Nutzer/innen können sich auf eine schnellere Leistung und besseres Multitasking freuen, wodurch das Starten von Apps und die Systemnavigation reibungsloser denn je sind.