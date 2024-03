Die Samsung Galaxy Buds 3 Pro kommen früher als Ihr denkt!

Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Test) sind die derzeit leistungsfähigsten kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit ANC von Samsung. Obwohl Samsung sie regelmäßig aktualisiert und neue Funktionen hinzufügt, sind die Ohrhörer seit ihrer Einführung im Jahr 2022 in die Jahre gekommen. Heute gibt es eine neue Entwicklung, die darauf hindeutet, dass die Samsung Galaxy Buds 3 Pro im Juli, neben den längst überfälligen Galaxy Buds 3, auf den Markt kommen werden.

Samsung Galaxy Buds 3 (Pro): Wann kommen sie?

Ende 2023 stellte Samsung nur die Galaxy Buds FE (Test) vor und ließ die Galaxy-Buds-3-Serie in der Schwebe. Kürzlich wurde entdeckt, dass Samsung in Südkorea eine neue Akku-Zertifizierung für die Galaxy Buds 3 Pro eingereicht hat. Außerdem heißt es, dass das Unternehmen neue Firmware für diese In-Ear-Kopfhörer entwickelt.

Gleichzeitig wurden Modellnummern dieser In-Ears gesichtet. Damit wurde bestätigt, dass die Samsung Galaxy Buds 3 in der Standardausführung die Modellnummer SM-R530 tragen, während die Samsung Galaxy Buds 3 Pro intern als SM-R630 bezeichnet werden.

Auf diesem Bild könnt Ihr deutlich die Flügel sehen, die für einen sicheren Halt sorgen. Sind die Galaxy Buds 3 von den Buds FE inspiriert? / © nextpit

Was wir aus diesen Erkenntnissen ableiten können, ist, dass Samsung offensichtlich plant, das In-Ear-Duo der Galaxy Buds 3 noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Damit ist der nächste Unpacked-Event im Juli der wahrscheinlichste Zeitpunkt für eine offizielle Vorstellung dieser In-Ear-Kopfhörer.

Was bieten die Buds 3 (Pro) Neues?

Gegenwärtig sind noch keine technischen Details oder Spezifikationen zu den Galaxy Buds 3 oder Buds 3 Pro bekannt. Wir können jedoch davon ausgehen, dass Samsung bemerkenswerte neue Funktionen in Bezug auf Hard- und Software einführen wird.

Es könnte etwa Änderungen am Design geben. Wenn es auf dem Aussehen der Galaxy Buds FE basieren würde, sollten die neuen In-Ears abnehmbare "Flügelspitzen" haben. Eine weitere Funktion, die wahrscheinlich hinzukommen wird, ist ein UWB-Chip (Ultra-Wideband), der ähnlich wie beim Galaxy SmartTag 2 (Test) eine präzise Standortbestimmung und -verfolgung ermöglichen dürfte.

Was die Software anbelangt, so hat das südkoreanische Unternehmen betont, wie die Galaxy AI (Test) in seine Wearables integriert werden wird. Außerdem ist es möglich, dass diese In-Ear-Kopfhörer zusätzliche Wellness-Funktionen enthalten, wie sie bereits im Galaxy Ring und der Galaxy Watch 6 zu finden sind. Vielleicht gibt es auch eine Art Herzfrequenzmessung? Wir werden uns wohl noch ein paar Wochen gedulden müssen.

Wie würdet Ihr die Galaxy Buds 3 oder Galaxy Buds 3 Pro verbessern? Wollt Ihr, dass Samsung das Design beibehält und/oder sich auf die Verbesserung der Klangqualität und ANC konzentriert? Wir sind neugierig auf Eure Meinung.