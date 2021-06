Die Starlight-App erklärt den Sternenhimmel – heute kostenlos!

Um die Frage nach dem heutigen Sternenhimmel zu beantworten, braucht man in Berlin keine App – grau sieht er aus, und wer trotzdem guckt, wird nass. In den nächsten Tagen klart es aber wieder auf. Ladet Euch die App also heute kostenlos herunter, und sie gehört für immer Euch, auch wenn der Anbieter wieder den regulären Preis von 2,29 Euro verlangt.

Die Starlight-App ist derzeit auf Rang 27 in der App-Store-Kategorie "Education" – und hat eine hervorragende Durchschnittsbewertung von 4,6 Sternen.

Die Sternenhimmel-App funktioniert ganz einfach: Ihr zielt einfach mit Eurem Smartphone auf einen bestimmten Teil des Himmels. Hier zeigt Euch die App dann, welche Sterne, Sternbilder und Planeten Euch gerade anfunkeln. Per Fingertipp auf einen Himmelskörper gelangt Ihr an weitere Details.

Die Starlight-App zeigt Euch den Nachthimmel an und hält zahlreiche Details zu den diversen Himmelskörpern bereit, auf Wunsch übrigens auch auf Deutsch. Rechts seht Ihr die Suche bei aktiviertem Nachtmodus. / © NextPit

Gelungen finde ich auch die Suche, die Euch auch direkt anzeigt, welche Konstellationen, Planeten oder Sterne derzeit über dem Horizont zu sehen sind. Damit Euch Euer Smartphone beim Entziffern des Sternenhimmels nicht blendet, gibt's einen extradunklen Nachtmodus mit roter Schrift.

Übrigens gibt es Starlight: Himmelskarte auch für Android. Hier ist die App dauerhaft kostenfrei, verzichtet aber auf die meisten Funktionen und blendet Werbung ein. Schade. Wenn Ihr's trotzdem ausprobieren wollt, geht's hier zum Download.

