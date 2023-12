Diese Woche neu: Alle Neustarts bei Amazon, Disney+ und Netflix

Kurz vor Weihnachten erweitern Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ ihr Programm um 20 neue Filme und Serien. Zu den Highlights gehören unter anderem Rebel Moon, LOL: Last One Laughing und Percy Jackson. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Rebel Moon, LOL und Percy Jackson

Netflix: Beim weltweit größten Streaming-Dienst steht in dieser Woche vor allem der erste Teil von Rebel Moon im Mittelpunkt. Zack Snyders Antwort auf Star Wars startet am 22. Dezember mit "Kind des Feuers", wird allerdings von Kritikern im Vorfeld zerrissen. Abseits davon sieht man ein neues Comedy-Special mit Trevor Noah, No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence, Maestro mit Bradley Cooper und Sonic the Hedgehog 2.



Amazon Prime Video: Mit dem Xmas-Special von LOL: Last One Laughing hat der Versandhändler zwar ein Publikumsliebling im dieswöchigen Programm, hält sich darüber hinaus bei den Neustarts aber weitestgehend zurück. Hier dürfte man noch immer vom Start der zweiten Reacher-Staffel aus der letzten Woche profitieren.

Disney+: Der Micky-Maus-Konzern startet in dieser Woche mit dem Serienformat von Percy Jackson und zeigt zudem die elfte Staffel von Akte X. Auch können sich Marvel-Fans auf neue Folgen von "What If ...?" freuen, der Animationsserie aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Abschließend streamt man die japanische Fantasy-Serie Dragons of Wonderhatch.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 52

Trevor Noah: Where Was I ab 19. Dezember

Liebe macht blind: Brasilien - Nach dem Altar ab 20. Dezember

Cindy la Regia: La serie ab 20. Dezember

Like Flowers in Sand ab 20. Dezember

Maestro ab 20. Dezember

Der widerspenstigen Zähmung 2 ab 20. Dezember

Supa Team 4: Staffel 2 ab 21. Dezember

Sonic the Hedgehog 2 ab 21. Dezember

Gyeongseong Creature ab 22. Dezember

Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers ab 22. Dezember

No Hard Feelings ab 22. Dezember

Der Fall Colline ab 22. Dezember

El niñero ab 24. Dezember

Mein Schwager ist ein Vampir ab 24. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 52

Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster ab 18. Dezember

The Outfit - Verbrechen nach Maß ab 18. Dezember

Trevor Wallace: Pterodactyl ab 20. Dezember

LOL: Last One Laughing | Xmas-Special ab 22. Dezember

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 52

Percy Jackson: Die Serie ab 20. Dezember

Dragons of Wonderhatch - Staffel 1 ab 20. Dezember

Extreme Survival mit Hazen Audel: Über die Anden - Staffel 1 ab 20. Dezember

Akte X - Staffel 11 ab 20. Dezember

What If ...? - Staffel 2 ab 22. Dezember