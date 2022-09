Doro präsentiert Smartwatch und Tablet für Oma und Opa

Die Doro Watch lässt sich auf den ersten Blick gar nicht von einer regulären smarten Uhr unterscheiden. Wer genauer hinschaut, erkennt den auf der rechten Seite unten positionierten Notfall-Button. Dieser funktioniert jedoch nur bei einem gekoppelten Smartphone (ab Doro 8100 ) und lässt sich nicht für andere Funktionen umprogrammieren. Im Fall von benötigter Hilfe löst dieser einen Alarm via "Response by Doro-App" aus und kontaktiert zuvor definierte Personen. Sobald diese angenommen werden, geht das Device automatisch in den Freisprech-Modus.

Seniorenoptimierte Festnetz- und Mobiltelefone gibt es schon etwas länger. Inzwischen nehmen aber auch einige Hersteller wie Bea-fon, Emporia, Gigaset, Olympia und eben das schwedische Unternehmen Doro, Smartphones mit in das Produktportfolio auf.Doro präsentierte nun anlässlich der IFA 2022 in Berlin die erste Smartwatch und ein Tablet. Beides durften wir uns bereits einmal anschauen.

Wir in der NextPit-Redaktion überlegen schon ein wenig länger, Euch mehr über Smartphones, Tablets und jetzt ja auch Smartwatches für Senioren zu informieren. Was denkt ihr darüber? Ist das ein Thema, das für Euch oder für Senioren in eurem familiären Umfeld interessant ist? Lesen hier vielleicht sogenannte "60 Plus"-NextPit-Fans bereits mit? Nehmt doch kurz an unserer Umfrage teil und schreibt Eure Meinung dazu gern in die Kommentare.