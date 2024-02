Mit dem Energizer Hard Case P28K: Eine Woche lang keine Sorgen um den Akku

Avenir Telekom, das durch eine Lizenz mit dem Akku-Hersteller hinter Energizer steht, hat auf dem MWC 2024 in Barcelona das Energizer Hard Case P28K vorgestellt. Das Hard Case P28K ist kein gewöhnliches Android-Smartphone , sondern, wie der Name schon sagt, mit einer übergroßen 28.000 mAh starken Akkuzelle ausgestattet. Das ist deutlich mehr, als die 18.000 mAh des Power Max P18K Pop.

Energizer Hard Case P28K ist wie eine Powerbank mit Smartphone-Funktionen

Mit dieser Akkukapazität könnt Ihr es als tragbare Powerbank mit integrierten Smartphone-Funktionen oder als Android-Handy der Einstiegsklasse auf Steroiden betrachten. In jedem Fall sollte die riesige Akkugröße für Euch geeignet sein, wenn Ihr auf einer langen Reise, im Freien oder an Orten unterwegs seid, an denen es offensichtlich zu Stromengpässen kommen könnte.

Mit einer einzigen vollen Ladung hält das Hard Case P28K laut Avenir bei typischer Smartphone-Nutzung eine Woche durch. 122 Stunden ununterbrochene Gesprächszeit im Mobilfunknetz gibt der Mobilfunkbetreiber an. Aber noch unglaublicher ist, dass das Gerät bis zu 94 Tage im Standby-Modus durchhält.

Das Energizer Hard Case P28K hat eine Akkukapazität von 28.000 mAh, mit dem Ihr bis zu einer Woche on the line seit. / © Energizer/Avenir

Das P28K kann nicht nur sich selbst mit Strom versorgen, sondern auch als Standalone-Powerbank fungieren, um ein weiteres Smartphone vollständig aufzuladen und noch immer ausreichend Energie zu haben. Apropos aufladen: Das Device verfügt über eine Ladeleistung von 33 Watt. Wir müssen allerdings noch mit Avenir Telecom abklären, wie lang der P28K seine Akkus vollständig aufladen kann.

Aufgrund der Zellengröße ist das Hard Case P28K von Energizer ein schweres und sperriges "Handy", das 570 Gramm auf die Waage bringt. Mit 27,8 mm an der Seite ist es dreimal so dick wie typische Android-Smartphones. Zum Glück macht es dem Gerät nichts aus, wenn Ihr es aus großer Höhe auf den Boden fallen lasst, denn es ist nach Militärstandard zertifiziert und nach IP69 staub- und wasserdicht.

Spezifikationen, Preis und Erscheinungsdatum

Das Hard Case P28K verfügt über einen 6,78 Zoll großen FullHD-LCD-Bildschirm. Außerdem ist es mit einem MediaTek Helio G99 Prozessor ausgestattet, dem gleichen Prozessor wie im Samsung Galaxy A15. Es gibt nur eine Speicherkonfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Es hat eine 64-MP-Hauptkamera, gepaart mit einer 20-MP-Ultra-Weitwinkelkamera auf der Rückseite und einer 16 MP auflösenden Frontkamera.

Das Energizer Hard Case P28K läuft mit Android 14. Es ist unklar, wie viele Android-System-Upgrades das Unternehmen für das Gerät verspricht. Ihr müsst Euch ebenfalls noch ein wenig gedulden, wenn Ihr es kaufen wollt. Laut Avenir wird das Energizer Hard Case P28K erst im Oktober 2024 weltweit zum Preis von 250 Euro erhältlich sein. Ein Vertrieb in den USA ist nicht geplant.

Was haltet Ihr von dem Klumpen Energie? Ist das für jemand unter Euch Lesenden? Schreibt gern Eure Meinung unten in den Kommentarbereich.