EU will austauschbare Akkus: Rückschritt für Smartphones?

Akkus in Smartphones , Notebooks und mehr sollen zukünftig wieder austauschbar sein. Das geht aus einem Vorschlag des Europaparlaments hervor, der für mehr Nachhaltigkeit sorgen soll. Aber wie könnte sich das auf die Technologien auswirken, die wir inzwischen von Smartphones gewohnt sind?

Der Vorschlag des Europaparlaments soll bereits ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten. Wie aus einer Pressemitteilung des Europäischen Parlaments hervorgeht, dürfen Akkus in Smartphones, Notebooks und weiterer Technik bald ohne spezielle Werkzeuge durch Nutzer austauschbar sein. Somit dürften sie nicht mehr verklebt oder fest mit dem Gehäuse verbunden sein.

Ziel des Vorschlags ist es, gleich in mehrerlei Hinsicht für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Einerseits würde Technik durch die Umsetzung der neuen Regeln wieder reparierbarer, anderseits ließen sich die Chemikalien und Metalle in Akkus somit leichter zurückgewinnen lassen. Wie die Gamestar schreibt, wolle das EU-Parlament so auch die Recycling-Quote bis 2026 auf 90 Prozent erhöhen.

Was bedeutet das für zukünftige Smartphones?

Auch wenn die neuen Regeln noch durch weitere Schritte im EU-Parlament durchlaufen müssen, können wir bereits spekulieren, wie sich die Änderungen auf Smartphones auswirken könnten. Denn dass Akkus fest in Smartphones verbaut wurden, hat in den letzten Jahren für einige Komfortfunktionen gesorgt, die anders eventuell schwer oder kaum realisierbar sind.

Das Fairphone 4 könnt Ihr komplett auseinandernehmen und dabei auch den Akku tauschen. / © NextPit

Als allererstes denken wir natürlich an die Wasserdichtigkeit moderner Smartphones, die durch Gehäuse mit abnehmbarer Rückseite deutlich schwerer zu erreichen wäre. Der Hersteller Fairphone schafft es im Fairphone 4 lediglich auf eine IP54-Zertifizierung, mit der Ihr das Handy nicht einmal zeitweise untertauchen solltet.

Darüber hinaus könnte sich die Notwendigkeit eines leichteren Austauschs auf das Design zukünftiger Smartphones auswirken und auch das Quick-Charging könnte unter der Regel leiden. Denn um Handys ohne Sicherheits- oder Langlebigkeitsbedenken mit 60, 80 oder sogar 120 Watt aufladen zu können, müssen Hersteller im Gerät verschiedene Sensoren verbauen und die Akkuleistung auf mehrere Zellen aufteilen.

Trotz dieser möglichen Nachteile sind austauschbare Handyakkus immer wieder etwas, das Ihr Euch in den Kommentaren wünscht. Begrüßt Ihr den Vorschlag des EU-Parlaments somit oder steht Ihr im skeptisch gegenüber?