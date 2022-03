Schutz gegen Stalking: Android soll bald AirTags und Tracker erkennen

Die Erkennung von Smart-Trackern soll bald nativ auf Android-Geräte funktionierten. Google arbeitet daran, ein solches Feature samt automatischer Erkennung von unbekannten Tags oder Trackern in der Nähe des Nutzers hinzuzufügen. Dadurch soll Stalking oder eine Verfolgung durch smarte Tracker vermieden werden.

Smarte Gegenstands-Tracker sind schon seit einiger Zeit auf dem Markt. Bislang gibt es unter Android aber noch keine eingebaute Erkennungsfunktion, die Euch über Tracker in der Nähe informiert. Apple implementierte ein derartiges Feature vor einiger Zeit als Reaktion auf Stalking-Fälle mit den eigenen AirTags. Auch eine Android-App ist damals erschienen.

Smart Tags wie die Apple AirTags eignen sich hervorragend zur Sicherung von Schlüsseln und Taschen - und es gibt sie auch in Mini-Größe! / © NextPit

Googles Smart Tracker Detection sucht automatisch nach Smart-Tags in Eurer Umgebung

Voraussichtlich wird Google die intelligente Erkennungsfunktion in alle aktuellen Android-Smartphones integrieren. Anstelle des Geräts, das einen Ton abgibt, wird Euer Android-Smartphone Euch über verlorene oder unerwünschte Tracker in der Nähe informieren. Es könnte aber auch so funktionieren, dass der Tag erst nach längerer Zeit die Aufmerksamkeit der Nutzer:innen auf sich zieht.

Bis zu Googles Entwicklerkonferenz I/O ist es noch knapp einen Monat hin, so dass wir bis dahin eventuell noch weitere Informationen über die neue Smart-Tag-Erkennung sehen werden. Derzeit gibt es nur wenige Hersteller, die Smart Tracker anbieten, darunter Samsung mit seinem Galaxy SmartTag – spannend also, ob Google eventuell auch an einem derartigen Device arbeitet.

Ein Problem bei der Erkennung ist, dass Smart-Tags eine geringe Reichweite haben und mit einer Bluetooth-Verbindung arbeiten. Zwar ist das eine gute Möglichkeit, Eure Gegenstände wie Schlüssel und Taschen zu orten, das ganze funktioniert aber nicht, wenn sich der Tag außerhalb der Reichweite Eures Smartphones befindet. Wenn Ihr Euch einen GPS-Tracker wünscht, hat Samsung vor einigen Jahren ein solches Produkt auf den Markt gebracht, das in erster Linie Personen wie Eure Kinder oder Haustiere aufspüren soll.

