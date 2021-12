Schutz gegen AirTag-Spionage: Android-Nutzer bekommen eigene App

Apple veröffentlichte vor einigen Tagen die App "Tracker Detect" für Android Geräte. Mit dieser könnt Ihr Apple AirTags in Eurer Nähe finden und gleichzeitig Apple-Geräte aufspüren, die mit dem "Find-My"-Netzwerk kompatibel sind. Wir erklären Euch, warum die App sinnvoll ist, aber es sich nicht um eine "echte" AirTag-App handelt.

Mit den AirTags stellte Apple vor einigen Monaten Gegenstands-Tracker vor, die sich mit aktuellen iPhones zentimetergenau aufspüren lassen. Was an Schlüsselbünden oder in der Geldbörse echt praktisch ist, sorgt erst vor wenigen Tagen für Schlagzeilen. Autodiebe nutzten die AirTags für das Markieren von Fahrzeugen, die anschließend aufgespürt und ausgeraubt wurden. Auch wir haben damals einen Artikel über die Sicherheit der AirTags veröffentlicht.