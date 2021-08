Experiment: Ersetzt das Motorola Edge 20 Pro für eine Woche mein Notebook?

Motorola stattet das neue Edge 20 Pro mit dem Desktop-Modus "Ready for" und ordentlich Leistung aus. Angetrieben mit dem Snapdragon 870 und 12 Gigabyte Arbeitsspeicher soll es so Computer und Spielekonsolen ersetzen. Ich wage für NextPit den Versuch und ersetze mein Notebook eine Woche mit dem Edge 20 Pro. In diesem Artikel möchte ich Eure Fragen zum Edge 20 Pro und zu Eurer Notebook-Nutzung wissen!

Meine ollen Notebooks haben ausgedient, denn Motorola bietet jetzt den "Ready For"-Modus! Dieser Satz beschreibt den Enthusiasmus, mit dem ich Motorolas Event vor wenigen Tagen verließ. Das Edge 20 Pro zeigt sich eher untypisch für Motorola als echt vielversprechendes Android-Flaggschiff. Dabei gibt es einen Snapdragon 870, der seine Leistung im Test des Vivo X60 Pro 5G echt behauptet hat, und beachtliche 12 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Motorola legt dem Edge 20 Pro darüber hinaus einen Adapter bei, der USB-C auf HDMI bringt und gleichzeitig den Anschluss eines Ladegerätes erlaubt. Um meinem Testbericht ein wenig Pepp zu verleihen, wage ich daher ein Experiment: Kann das Edge 20 Pro für eine Woche mein Notebook und mein Handy ersetzen? Dafür verrate ich Euch noch, was ich mit meinem Notebook – beziehungsweise meinen Notebooks – so treibe!

Motorola Edge 20 vs. Xiaomi, Huawei und Sony

Im Alltag nutze ich streng genommen zwei Notebooks im Wechsel! Denn für die Arbeit verwende ich ein Huawei MateBook 14 mit 8 GB RAM und einem AMD Ryzen 5. Das Notebook läuft mit Windows 10, und alle Artikel, die Ihr auf NextPit von mir aktuell lest, habe ich auf diesem Laptop geschrieben. Für private Zwecke nutze ich ab und zu mein uraltes Xiaomi MiBook 13 mit ElementaryOS, einer federleichten Linux-Distribution. An mein Arbeits-Notebook schließe ich meist einen externen Monitor an sowie eine Logitech MX Keys sowie eine Logitech M720 Triathlon. Sowohl Maus als auch Tastatur funken per Bluetooth und finden daher bequem auch am Motorola Edge 20 Verwendung.

Die Edge-20-Serie von Motorola bietet den "Ready For"-Modus auch kabellos an. / © Motorola

Als Handy verwende ich nach meinem Testbericht nach wie vor das Sony Xperia 1 III. Von diesem habe ich heute Morgen meine SIM-Karte in das Edge 20 umgesteckt. Und ja, diesen Artikel tippe ich schon auf dem Handy, das als Computer an meinen Bildschirm angeschlossen ist. In dieser Woche werde ich versuchen, das Experiment so gut es geht durchzuhalten. Wenn sich aber ein Problem ergibt, das mich von der Arbeit zu sehr abhält, werde ich zum MateBook 14 wechseln. Dazu brauche ich ein wenig Hilfe von Euch!

Eure Fragen zum Thema Smartphone als PC

Denn schließlich ist das Thema "Handy als PC nutzen" nichts wirklich neues. Samsung bietet mit DeX schon seit ewigen Generationen ein derartiges Feature auf seinen Handys an. Dennoch halten die meisten Menschen an Notebooks und PCs fest – aber warum eigentlich? Bei welchen Anwendungsfällen seid Ihr skeptisch, wenn Ihr ein Handy als Notebook nutzen wollt?

Schreibt mir die Usecases, bei denen Ihr Probleme vermutet, bitte in die Kommentare. Denn obwohl ich tagtäglich mit Computern arbeite, Bilder bearbeite und Kurzgeschichten tippe, habe ich längst nicht alle Szenarien auf dem Schirm. Also macht mit und schreibt mir Eure Fragen und Anregungen in die Kommentare!