Nach dem jüngsten Leak über die Farboptionen der Galaxy S25-Serie ist der bekannte Leaker Evan Blass mit weiteren Informationen zurück. Dieses Mal hat Blass einen Clip geteilt, bei dem es sich um Werbematerial für das Galaxy S25 Ultra zu handeln scheint. Das Video hebt mehrere neue KI-gestützte Funktionen hervor, die mit dem Gerät eingeführt werden sollen, das angeblich auf One UI 7 laufen wird.

Galaxy S25: Video-Nachmodus und Audio Eraser

Eine der ersten Funktionen, die in dem Clip gezeigt werden, ist eine KI-gestützte Morgenbesprechung. Es handelt sich dabei um ein erweiterbares Widget in der "Now Bar", das in Verbindung mit einer verbundenen Smartwatch Einblicke in Gesundheitsdaten, Wetterberichte und Schlafanalysen bietet.

Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist eine neue Geste, mit der Ihr Gemini aktivieren könnt, indem Ihr die Seitentaste gedrückt haltet. Dies ist ein Upgrade von One UI 6, wo nur eine Geste mit doppeltem Drücken für eine ähnliche Funktion zur Verfügung stand.

Das Video hebt auch die Verbesserungen der Kamera hervor, insbesondere die neue Funktion "Night Video", die für Videoaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelt wurde. Ein Seitenvergleich im Clip zeigt, wie der Nachtfotomodus die Helligkeit verbessert und das Rauschen in Videos reduziert, die bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra bekommt eine neue Night Video-Funktion für Videoaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. / © Evan Blass on Substack

Es bleibt unklar, ob es sich bei dieser Funktion um eine neue Galaxy-exklusive KI-Funktion handelt oder um eine Weiterentwicklung von Googles Night Sight Video auf den Pixel-Geräten, das auf dem KI-Modell Gemini basiert.

Außerdem scheint Samsung ein Audio Eraser-Tool einzuführen, das dem Magic Audio Eraser von Google verblüffend ähnlich ist. Wie der Name schon sagt, können mit dieser Funktion Umgebungsgeräusche wie Gespräche oder Wind unterdrückt werden, während Musik oder andere Geräusche selektiv verstärkt werden - oder umgekehrt - was eine maßgeschneiderte Audiobearbeitung ermöglicht.

Samsungs Galaxy S25 mit der Audio Eraser-Funktion, die wahrscheinlich dem Magic Audio Eraser von Google ähnelt oder darauf basiert. / © Evan Blass on Substack

Welche älteren Galaxy-Modelle erhalten diese KI-Funktionen?

Die in der Galaxy S25-Serie gezeigten KI-Upgrades scheinen wichtige Verbesserungen für Samsungs Flaggschiff-Reihe zu sein. Es bleibt jedoch ungewiss, ob ältere Geräte wie das Galaxy S24 (Modell-Vergleich) oder das Galaxy Z Fold 6 (Test) diese Funktionen per Software-Update erhalten werden.

Neben diesen KI-Funktionen werden das Galaxy S25 und das S25 Ultra voraussichtlich mit der vorinstallierten One UI 7 ausgeliefert. Laut dem offiziellen Changelog wird dieses Software-Update zusätzliche Funktionen wie verbesserte KI-Schreibwerkzeuge enthalten, während ein Leak auf eine mögliche plattformübergreifende Integration von Gemini in Samsung-Apps hinweist.

Samsungs Galaxy Unpacked Event wird am 22. Januar 2025 in San Jose, Kalifornien, stattfinden. Zum Glück hat das Warten bald ein Ende und wir werden die Galaxy S25-Reihe und ihre neuen KI-Funktionen offiziell vorgestellt sehen.