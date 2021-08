Galaxy Watch 4 liebt Android: Samsung erteilt iPhone-Nutzern krasse Abfuhr

Die Samsung Galaxy Watch 4 war bei der gestrigen Produktpräsentation der Koreaner der heimliche Star. Die Uhr bietet eine Reihe von Funktionen, die sicherlich auch hartgesottene Apple-Fans interessieren könnten: Blutdruckmessung, ein Bioimpedanz-Sensor für die Analyse der Körperzusammensetzung, eine Schnarcherkennung und viele verschiedene Trainingserkennungen bieten auf den ersten Blick mehr Features als die Apple Watch. Alle Funktionen der neuen Samsung Galaxy Watch 4 findet Ihr in unserem Hands-On. Doch ausgerechnet Apple-Nutzerinnen und Nutzer könnten leer ausgehen.

Man kann konstatieren: Der Umstieg von Tizen auf Wear OS 3 ist Samsung geglückt. Unter der Haube der Galaxy Watch 4 läuft seit dieser Produktgeneration nun nicht mehr das Haus-eigene Tizen, sondern ein Betriebssystem, das man gemeinsam mit Fitbit / Google entwickelt. Trotzdem stülpt Samsung hier noch ein eigenes User Interface darüber, um so der Uhr den ganz eigenen Samsung-Look zu verpassen.

Samsung will bei Galaxy Watch 4 ausschließlich Android unterstützen

Dem US-Tech-Magazin Arstechnica sagte Samsung nun, dass man mit seinen Uhren ausschließlich Android unterstützen wolle – und damit iOS nicht. Die Uhr wird sich nicht mit Apple-Geräten verbinden lassen. Dies sei laut Arstechnica auch in Zukunft nicht geplant.

Übrigens: Auch Samsung-Kund*innen werden nicht alle in den Genuss der neuen Funktionen kommen. So funktioniert beispielsweise die Blutdruckmessung derzeit noch immer nicht in den USA und einige Länder werden auch auf die EKG-Funktion verzichten müssen. Offenbar gibt es dort noch rechtliche Hürden, um diese Funktionen nutzbar machen zu können.

Was haltet Ihr von der Samsung Galaxy Watch 4? Ist sie etwas für Euch? Oder wartet Ihr gar auf die neue Apple Watch, die wahrscheinlich auch bald präsentiert wird?