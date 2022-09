Gar nicht mal so teuer: Google Pixel 7 (Pro) Preise enthüllt

Next Pit TV

Google behält die Preise für das Pixel 7 (Pro) unverändert bei. Die Bilder stammen angeblich aus dem System vom US-Megastore "Target" und von Twitter-Nutzer ArtemR öffentlich geteilt. Es überrascht nicht, dass das Pixel 7 mit den genannten 599 US-Dollar (circa 615 Euro) kostentechnisch deutlich unter dem Apple iPhone 14 liegt. Auch das Pixel 7 Pro wird mit ab 899 US-Dollar günstiger als die Konkurrenz aus Cupertino sein. Es gilt als sicher, dass diese Angebote für das 128 GB Modell gelten.

Die Farben, die auf den durchgesickerten Bildern zu sehen sind, stimmen mit dem überein, was wir im Google Store gesehen haben. Für das kleinere Pixel stehen Snow, Obsidian und Lemongrass zur Auswahl, während das Pixel 7 Pro in Obsidian, Hazel oder Snow erscheint. Bisher ist allerdings nicht klar, ob bestimmte Farbvarianten nur in spezifischen Konfigurationen erhältlich sein werden.

Das Design und das Display des Google Pixel 7 Pro und die neue Google Watch. / © Google

Eine "Pixel Superfans"-Facebook-Seite hat das vermeintliche Design der Vorderseite des Pixel 7 Pro enthüllt, das fast identisch mit dem des Pixel 6 Pro ist. Bei genauerem Hinsehen erkennen wir wieder eine Notch in der Mitte der Frontseite. Zudem sind die etwas weniger abgerundeten Kanten des kommenden Modells ziemlich auffällig. Ob dieses Design tatsächlich stimmt, können wir natürlich erst bestätigen, sobald wir das Gerät offizielle präsentiert bekommen.

Vorbestellung und Veröffentlichung des Pixel 7 (Pro)

Wir berichteten bereits, dass Google ein großes Launch-Event am 06. Oktober abhält. Ab diesem Zeitpunkt dürfte auch der Vorverkauf beginnen. Einige Leaker erwarten zudem, dass der Versand eine Woche später, also ab dem 13. Oktober, stattfindet.

Welches Gerät hat in Eurer Gunst die Nase vorn? Das Pixel 7 oder doch das iPhone 14? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren hören.