Pixel 6 vs Pixel 6 Pro: Welches Google-Flaggschiff passt besser zu Euch?

Die kürzlich erst vorgestellte Pixel-6-Reihe könnte einen Wendepunkt für Google und das Android-Ökosystem darstellen. Trotz vieler Gemeinsamkeiten unterscheiden sich Pixel 6 und Pixel 6 Pro in einigen Aspekten deutlich voneinander. Erfahrt in diesem Artikel, welche Unterschiede das sind – und welches Modell das richtige für Euch ist.

Während die Pixel-5-Generation nur ein Modell enthielt – Kritiker:innen liegt immer noch das Mittelklasse-SoC schwer im Magen – bietet das jüngste Update für Googles Flaggschiff-Familie zwei echte Spitzengeräte. Aber anstatt nur unterschiedlich große Displays und Akkus zu verbauen, bringen die Pixel-6-Modelle einige wichtige Unterschiede mit sich.

Google Pixel 6 Lineup Produkt Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro Foto Bildschirm 6,4-Zoll-OLED

1.080 x 2.400 Pixel (411 ppi) bei 90 Hertz 6,7-Zoll-LTPO-OLED

1.440 x 3.120 Pixel (512 ppi) bei 120 Hertz SoC Google Tensor

2x ARM Cortex-X1 @ 2,80 GHz

2x ARM Cortex-A76 @ 2,25 GHz

4x ARM Cortex-A55 @ 1,80 GHz

20x ARM Mali-G78 (Grafikprozessor) Speicher

(variiert je nach Region) 8 GB LPDDR5-6400

128 GB oder 256 GB UFS 3.1 12 GB LPDDR5-6400

128 GB, 256 GB oder 512 GB UFS 3.1 Micro SD Nein Hauptkamera 50 MP | f1.85 | 25 mm | 1.2 µm | 82° FoV | OIS

(Samsung GN1 Sensor: 1/1,31'') Ultra-Weitwinkel 12 MP | f/2.2 | 16.3 mm | 114° FoV Teleobjektiv n. v. 48 MP | f/3.5 | 104 mm | 0.8 µm | 23.4° FoV | 4x optischer Zoom | OIS

(Sony IMX586-Sensor: 1/2'') Video 4K bei 60 fps (hinten)

1080p bei 30 fps (Vorderseite) 4K bei 60 fps (hinten)

4K bei 30 fps (Vorderseite) Selfies 8 MP | f/2.0 | 1.12 µm | 84° FoV 11 MP | f/2.2 | 1,22 µm | 94° FoV Audio Stereo-Lautsprecher Batterie 4.614 mAh 5.003 mAh Kabelgebundenes Laden Max. 30 Watt Kabelloses Laden (Qi) Max. 21 Watt Max. 23 Watt UWB k. A. Ja Bewertung Noch keine Bewertung Noch nicht bewertet Preise ab 649 Euro Ab 899 Euro

Auf die Unterschiede gehen wir im Folgenden näher ein. Wenn bei den Tests mit den Modellen weitere Unterschiede auftreten, werden wir den Text entsprechend aktualisieren.

Inhaltsverzeichnis:

Pixel 6 vs. Pixel 6 Pro: Modelle und Preise

Die 2021er Generation der Google-Flaggschiffe ist in zwei Modelle unterteilt, ähnlich wie Samsung und Xiaomi es mit ihren High-End-Modellen und der Ultra-Option machen.

Unverbindliche Preisempfehlungen Modell Pixel 6 Pixel 6 Pro 128 GB 649 Euro 899 Euro 256 GB 699 Euro 999 Euro 512 GB – 1.099 Euro

Die Speicheroptionen variieren je nach dem Markt, in dem Google das Gerät verkauft – zumindest bislang sind in Europa die Optionen mit Maximalkapazität nicht verfügbar. Aktuell listet der deutsche Google-Store lediglich das Pixel 6 mit 128 GB auf sowie die Varianten mit 128 bzw. 256 GB beim Pixel 6 Pro.

Es ist auch erwähnenswert, dass das Pro-Modell in schlichteren Farboptionen erhältlich ist – weiß, schwarz und beige – während das Pixel 6 buntere Versionen spendiert bekommt: orange und grün, neben der Option in schwarz.

Pixel 6 vs. Pixel 6 Pro: Das Display ist der größte Unterschied

Auf den ersten Blick sind die beiden Modelle bereits am Bildschirm zu erkennen. Aber während die XL-Versionen der vorherigen Pixel-Generationen sich im Wesentlichen durch die Bildschirmdiagonale unterschieden, bringt die Pixel-6-Linie wichtige Unterschiede.

Angefangen bei der Auflösung, die beim herkömmlichen Modell FullHD+ (1.080 x 2.400) und beim Pixel 6 Pro QuadHD+ (1.440 x 3.120) beträgt. In Anbetracht der Bildschirmgrößen – 6,4 bzw. 6,7 Zoll – ergibt sich beim Pixel 6 Pro eine höhere Pixeldichte von 512 ppi gegenüber der 411 ppi des normalen Pixel 6.

Größe, Auflösung, Bildwiederholrate und sogar die Ränder ändern sich zwischen den Pixel-6-Modellen / © Google

Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Funktionsweise des OLED-Panels. Während das Pixel 6 die 90-Hz-Bildwiederholfrequenz der vorherigen Generation beibehält, verfügt das Pixel 6 Pro über die LTPO-Technologie, die es ermöglicht, die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms dynamisch zwischen 10 und 120 Hz zu regulieren und so den Stromverbrauch zu optimieren.

Auch die Form des Bildschirms ändert sich von Pixel zu Pixel. Das Standard-Modell ist mit einem flachen Bildschirm ausgestattet, während das Pixel 6 Pro ein leicht gebogenes Display an den Seiten verwendet. Darüber hinaus bietet das teurere Modell zudem die schlankeren Ränder. Beide Modelle sind mit Gorilla Glass Victus geschützt, um das Risiko von Kratzern und Splittern zu verringern.

Pixel 6 vs. Pixel 6 Pro: Neue Kameras

Bei allen Design-Ähnlichkeiten zwischen den beiden Geräten ist der horizontale Streifen, der das Kamera-Array beherbergt, ein weiterer Unterschied. Beide Modelle verfügen über die gleichen Haupt- und Ultraweitwinkelsensoren, die Pro-Variante hebt sich jedoch durch ihre Telekamera ab.

Der periskopische 48-Megapixel-Sensor, der nur beim Pixel 6 Pro verfügbar ist, bietet eine 4-fache Vergrößerung mit einem Sichtfeld von 23,4°, ohne auf die optische Bildstabilisierung zu verzichten.

Das Pixel 6 Pro besitzt eine Dreifach-Kamera, während das Pixel 6 auf eine Dual-Cam setzt / © Google

Auch bei der Selfie-Kamera gibt es Unterschiede zwischen den Modellen: Das Pixel 6 verfügt über einen 8-Megapixel-Sensor, das Pro-Modell über 11,1 Megapixel. Auch das Sichtfeld ist ein anderes: 84° vs 94°. Nur das Pixel 6 Pro ist in der Lage, Videos mit der Frontkamera in 4K-Auflösung aufzunehmen; das herkömmliche Modell nimmt bis zu 1080p auf. Die 30 fps gelten allerdings für beide Devices.

Pixel 6 vs. Pixel 6 Pro: Akku und Laden

Wie erwartet, nutzt das Pixel 6 Pro die größeren Abmessungen, um einen Akku mit mehr Ladekapazität unterzubringen. 5.003 mAh stehen hier 4.614 mAh beim kleineren Modell gegenüber. Laut Google soll die Akkulaufzeit bei beiden Geräten jedoch gleich sein und bei normaler Nutzung etwa 24 Stunden betragen. Im Energiesparmodus sollt Ihr sogar zwei volle Tage über die Runden kommen.

Beim Aufladen gibt es einen weiteren Unterschied zwischen den Modellen, genauer gesagt beim kabellosen Aufladen. Beide sind zum Qi-Standard kompatibel, aber während die maximale kabellose Ladeleistung des Pixel 6 21 W beträgt, kann das Pixel 6 Pro kabellos mit bis zu 23 W geladen werden.

Kabelgebunden sind beide zu "USB-C PD 3.0"-Ladegeräten kompatibel, mit einer maximalen Leistung von 30 W. Der Netzadapter ist nicht in der Verpackung der Pixel-6-Modelle enthalten, das sollte hier auch erwähnt werden.

Fazit

Die Telefone Pixel 6 und Pixel 6 Pro bringen wichtige Unterschiede mit sich, die an den Unterschied zwischen dem iPhone 13 und 13 Pro Max oder dem Galaxy S21 und S21 Ultra erinnern. Das Display beim Pro ist nicht nur größer, sondern hängt das Panel des kleinen Bruders auch bei Auflösung, Bildwiederholfrequenz und Kameraeinstellungen ab.

Die anspruchsvollere Ausstattung des Pixel 6 Pro spiegelt sich im Preis wider, das Pro mit 128 GB kostet 250 Euro mehr als das normale Pixel 6. Die technischen Differenzen zwischen den beiden Handys haben vermutlich längst für Klarheit gesorgt, für welches Modell Euer Herz schlägt. Aber gerade Foto-Fans sollten neben dem größeren Sichtfeld der Frontkamera auch die Telekamera im Hinterkopf behalten, die mehr kreative Möglichkeiten bietet.

Abschließend kann natürlich auch das Design eine Rolle bei der Kaufentscheidung spielen. In diesem Fall sprachen wir von flachen und gebogenen Displays, die Pixel 6 und Pixel 6 Pro optisch voneinander unterscheiden.

Meiner Meinung nach rechtfertigt das Pixel 6 Pro nicht ganz den höheren Preis, obwohl ich die Bedeutung des Teleobjektivs und des 120-Hz-Displays verstehe. Für mich gehören so oder so beide Modelle zu den interessantesten Android-Handys des Jahres – neben dem Samsung Galaxy Fold 3.

Aber wieso lassen wir nicht einfach Euch zu Wort kommen? Sagt uns doch einfach in unserer kleinen Umfrage, welches Modell Euch eher abholt. Danach könnt Ihr dann einen Blick auf unser Preisvergleich-Tool werfen und für Euren Favoriten entscheiden.