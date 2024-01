Getarntes Xiaomi 14 Ultra gibt globale Verfügbarkeit bekannt!

Erste Fotos des Xiaomi 14 Ultra

Wir haben gerade erst am vergangenen Wochenende das Xiaomi 14 Pro angetestet (in der China-Edition), da liefert das Internet bereits erste Bilder des Xiaomi 14 Ultra, das vermutlich wie sein Vorgänger, das Xiaomi 13 Ultra, ein echtes Kamera-Flaggschiff werden wird. Die vermeintlichen Fotos, auf denen das Smartphone in einer Art Schutzhülle vor ungewünschten Blicken geschützt ist, wurden von CoolAPK veröffentlicht, dessen Seite nun auf unerklärliche Weise nicht mehr erreichbar ist.

Darauf ist nicht nur zu erkennen, wie die Kamera-Eigenschaften im Vergleich zum Xiaomi 13 Ultra (Test), sondern auch zum Xiaomi 14 Pro und dem Vivo X100 Pro getestet werden. Für uns aber von noch viel größerem Interesse ist die europäische Verfügbarkeit, welche durch das rückseitig aufgeklebte weiße Label bestätigt wird.

Das Xiaomi 14 Ultra kommt auch zu uns

Der Aufkleber hinten auf dem Xiaomi 14 Ultra gibt klar zu erkennen, dass das Modell auch in der EU erscheint. / © CoolAPK | edit by nextpit

Während die Abkürzung "N1" für die Modellbezeichnung des Xiaomi 14 Ultra steht, identifiziert die Kennung "P2" einen Prototypen. Aber mit den beiden Buchstaben "EU" wird eindeutig bekannt gegeben, dass das Ultra-Modell auch für den europäischen Markt, also dem LTE-Band 20 und europäischen Systemsprachen gefertigt wird. Auf den Fotos haben die Akteure, aber die chinesische Systemsprache bevorzugt.

Viel ist von den Bildern nicht zu erfahren, außer dass im Xiaomi 14 Ultra erneut eine Quad-Kamera auf der Rückseite verbaut ist und dass es eine Periskop-Kamera geben wird. Das ist an dem rechts unten rechteckigen Sichtfenster zu erkennen. Gerüchten zufolge wird Xiaomi erneut einen 1 Zoll großen Hauptsensor verbauen, wenngleich ein anderes Modell verwendet wird. Auch ein Snapdragon 8 Gen 3 sollte als Prozessor als gesichert gelten.

Was haltet Ihr von der Neuigkeit, dass das Xiaomi 14 Ultra auch deutsche Verkaufsregale erreichen wird? Ist das ein Kandidat für Euch? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.